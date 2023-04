HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien

HIAG verkauft Wohn- und Geschäftsliegenschaft Lorzenpark in Cham



19.04.2023 / 06:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medieninformation

Basel, 19. April 2023 - HIAG verkauft im Rahmen der Kapitalrecycling-Strategie die Wohn- und Geschäftsliegenschaft Lorzenpark in Cham (ZG) per 1. Mai 2023 an die Swiss Prime Anlagestiftung . Die Liegenschaft umfasst rund 10'700m2 Grundstücksfläche und 15'000m2 Nutzfläche, aufgeteilt in 9'400m2 Büro-/ Gewerbefläche und 5'600 m2 Wohnfläche. Der annualisierte Liegenschaftsertrag der im Jahr 2008 erstellten Immobilie betrug per 31. Dezember 2022 CHF 3.3 Mio. Der Verkaufspreis liegt über dem geschätzten Fair Value, und HIAG beabsichtigt, den Erlös hauptsächlich zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten zu verwenden.

Kontakt Marco Feusi

Chief Executive Officer

T +41 61 606 55 00

marco.feusi@hiag.com Stefan Hilber

Chief Financial Officer

T +41 61 606 55 00

stefan.hilber@hiag.com HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

investor.relations@hiag.com

www.hiag.com

Unternehmenskalender 27. April 2023 Ordentliche Generalversammlung 28. August 2023 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023 26. September 2023 HIAG Capital Market Day 4. März 2024 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023 18. April 2024 Ordentliche Generalversammlung



Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.93 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.5 Mio.m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 742'000m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 58 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.1 Mrd. Das Portfolio umfasst 44 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.