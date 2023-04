Da Ghana das erste Land in Afrika und weltweit ist, das den neuen Malaria-Impfstoff der Universität Oxford für Kleinkinder genehmigt, lobt die AIDS Healthcare Foundation (AHF) Ghana für seine Entscheidung und fordert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf, den Impfstoff zügig zu genehmigen, wenn die aktuelle letzte Testphase erfolgreich abgeschlossen ist.

"Dies ist ein großer Schritt, um unnötige Todesfälle bei Kindern unter fünf Jahren in Afrika zu verhindern", sagte AHF Africa Bureau Chief Dr. Penninah Iutung. "Malaria gehört nach wie vor zu den fünf häufigsten Todesursachen bei afrikanischen Kindern unter fünf Jahren allein im Jahr 2021 waren schätzungsweise mehr als 475.000 Todesfälle zu verzeichnen 80 der Todesfälle in Afrika wurden in diesem Jahr durch Malaria verursacht. Wir applaudieren Ghana dafür, dass es bei der Zulassung dieses neuen vielversprechenden Impfstoffs die Führung übernommen hat; wir empfehlen anderen afrikanischen Ländern, diesem Beispiel zu folgen und wir fordern die WHO auf, das Zulassungsverfahren dieses Impfstoffs nach dem erfolgreichen Abschluss der letzten Testphase im Laufe dieses Jahres voranzutreiben."

AHF startete während COVID-19 die Kampagne "Vaccinate Our World", um sicherzustellen, dass alle Länder während der Pandemie einen gleichberechtigten Zugang zu lebensrettenden Impfstoffen und anderen Gesundheitsprodukten haben. VOW wurde seitdem um die Befürwortung des Zugangs zu allen Impfstoffen erweitert. Wir fordern Pharmaunternehmen auf, geistiges Eigentum, Technologie und Know-how zu teilen, um die Produktion und den Zugang zu Arzneimitteln, Diagnostika und Therapeutika zu erweitern besonders während internationaler Gesundheitskrisen. Weitere Informationen finden Sie unter: VaccinateOurWorld.org.

Über AIDS Healthcare Foundation (AHF)

AIDS Healthcare Foundation, die größte globale AIDS-Organisation, bietet derzeit medizinische Versorgung oder auch Dienstleistungen für über 1,7 Millionen Menschen in 45 Ländern weltweit in den USA, Afrika, Lateinamerika/Karibik, der Region Asien/Pazifik und Europa an. Um mehr über AHF zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.aidshealth.org, unsere Facebook-Seite: www.facebook.com/aidshealth und folgen Sie uns auf Twitter: @aidshealthcare und Instagram: @aidshealthcare.

