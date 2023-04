Das 2021 gegründete Startup betterview, welches Augenlaserbehandlungen zum Fixpreis anbietet, eröffnet bereits Standorte Nummer drei und vier innerhalb eines Jahres.Basel / Aarau - Das 2021 gegründete Startup betterview, welches Augenlaserbehandlungen zum Fixpreis anbietet, eröffnet bereits Standorte Nummer drei und vier innerhalb eines Jahres. Nach Zürich und Bern ist das Schweizer Unternehmen neu auch mitten in Basel an der Schifflände sowie an der Bahnhofstrasse in Aarau präsent. Um der grossen Nachfrage gerecht zu werden, folgen bis im Sommer weitere...

Den vollständigen Artikel lesen ...