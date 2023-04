DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

WÄMREPUMPEN - Angesichts der rasant wachsenden Nachfrage bauen die Hersteller von Wärmepumpen derzeit neue Produktionskapazitäten vor allem in Osteuropa auf. Die deutsche Firma Vaillant, bislang für Gasthermen bekannt, nimmt gerade eine "Megafabrik" für Wärmepumpen im slowakischen Senica in Betrieb. Der Rivale Viessmann will im Laufe des Jahres mit einem Wärmepumpenwerk im polnischen Legnica nachlegen. Der japanische Konzern Daikin baut seine größte Fabrik ebenfalls in Polen auf. Allein Deutschlands größte Gasthermenhersteller Viessmann, Vaillant und Bosch mit der Marke Buderus wollen bis zum Jahr 2025 zusammengerechnet 2,7 Milliarden Euro in die Produktion von Wärmepumpen in Europa investieren. (Spiegel)

HEIZUNGSGESETZ - Vor dem möglichen Beschluss des Heizungsgesetzes im Bundeskabinett hat die Union in Bezug auf die geplanten Förderungen eine verlässliche Unterstützung für die Heizungsumstellung gefordert. "Niemand darf durch neue Vorgaben überfordert werden", sagt der Sprecher für Klimaschutz und Energie der Unionsfraktion im Bundestag, Andreas Jung. Eine klimafreundliche Heizung sei im Einbau zunächst meist deutlich teurer als eine konventionelle. Einkommensschwache Haushalte müssten zudem stärker gefördert werden, betonte Jung. Er forderte außerdem Steueranreize nicht nur, wie es sie bislang nur gebe, für selbstgenutzte Wohnungen, sondern auch bei Vermietung und Gewerbe. (Funke Mediengruppe)

April 19, 2023

