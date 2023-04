DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Gerresheimer hat am Dienstag im Rahmen einer am frühen Abend angekündigten Privatplatzierung 3,14 Millionen Aktien zu je 86,50 Euro in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ohne Bezugsrecht platziert. Die neuen Aktien seien mit voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2021/2022 ausgestattet, teilte das Unternehmen mit. Den Bruttoemissionserlös bezifferte Gerresheimer auf ca. 271,6 Millionen Euro. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung verschaffe Flexibilität, weitere signifikante, profitable Wachstumschancen zu nutzen, so das Unternehmen. Dabei lege man besonderen Fokus auf "High Value Solutions" und "Medical Devices", einschließlich biologischer Lösungen wie GLP-1-verwandte Behandlungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q

07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Zwischenbericht 1Q

08:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 1Q

08:30 DE/Verkehrsgewerkschaft EVG, PK zu den Tarifverhandlungen mit der DB

AG

09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Fortsetzung mündliche

Verhandlungen zur Übernahme von Innogy durch Eon

10:00 DE/BayernLB, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Covestro AG, HV

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q

14:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q

15:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Kapitalmarkttag

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q

22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q

22:08 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+ 9,8% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+10,4% gg Vj - EU 11:00 Verbraucherpreise März Eurozone PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+6,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,9% gg Vm/+6,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+8,5% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+5,7% gg Vj Vorabschätzung: +1,2% gg Vm/+5,7% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+5,6% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.009,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.174,00 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 13.167,50 -0,2% Nikkei-225 28.554,97 -0,4% Schanghai-Composite 3.386,05 -0,2% Hang-Seng-Index 20.550,26 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 133,70 -2 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.882,67 +0,6% DAX-Future 16.042,00 +0,5% XDAX 15.903,00 +0,5% MDAX 27.972,75 +0,5% TecDAX 3.321,55 +0,0% EuroStoxx50 4.393,95 +0,6% Stoxx50 4.052,53 +0,3% Dow-Jones 33.976,63 -0,0% S&P-500-Index 4.154,87 +0,1% Nasdaq-Comp. 12.153,41 -0,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,72 -9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem ruhigen Start in den Mittwoch rechnen Händler am Morgen. Der DAX dürfte zunächst den Ausbruch auf das neue Jahreshoch vom Vortag konsolidieren und den Bereich um 15.850 Zähler als neue Unterstützungszone etablieren. Der Trend für den Tag dürfte dann von den Inflationszahlen aus Europa geprägt werden, die am Vormittag anstehen. So wird bei den EU-Verbraucherpreisen (CPI) im März ein Anstieg von 6,9 Prozent erwartet, in der Kernrate ohne den Beitrag von Nahrungs- und Energiepreisen eine Verteuerung um 5,7 Prozent. Auch in Großbritannien wird das CPI vorgelegt und sogar um 9,8 Prozent höher erwartet als im Vorjahr.

RÜCKBLICK: Freundlich - Für gute Laune sorgte ein besser als erwartet ausgefallenes chinesischen BIP im ersten Quartal, was vor allem konjunkturnahe Aktien antrieb. Der Index der Rohstoffwerte stand mit plus 1,4 Prozent weit oben. Dass der deutsche ZEW-Index der Konjunktureinschätzung negativ überraschte, ging unter. Um 8,6 Prozent abwärts ging es für Ericsson nach dem Quartalsbericht. Citi sprach von einem leicht enttäuschenden Ausblick. Jefferies betonte, dass das Unternehmen von einer Fortsetzung der konjunkturbedingten Wachstumsverlangsamung des ersten Quartals im zweiten Quartal ausgehe. GAM Holding haussierten um fast 16 Prozent, nachdem Liontrust Asset Management (-2,9%) Übernahmeinteresse für den Schweizer Vermögensverwalter bekundet hatte. Für Bollore ging es um 5,3 Prozent höher.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Der DAX erreichte zwischenzeitlich ein Jahreshoch. Mercedes-Benz gewannen 1,3 und Covestro 2 Prozent. Im MDAX legten die zyklischen Thyssenkrupp um 5,1 und Kion um 1,3 Prozent zu. Von deutlichen Vortagsverlusten erholt zeigten sich Deutsche Bank (+1,9%) und Commerzbank (+3,3%). MTU (+3,5%) waren nach überraschend starken vorläufigen Erstquartalszahlen gesucht. Südzucker schossen um 12,6 Prozent nach oben, angetrieben von einer deutlich erhöhten Dividende und einem angehobenen Ausblick. Drägerwerk sprangen um 7,1 Prozent nach oben. Der Medizintechnikkonzern schrieb operativ im Gegensatz zum Vorjahr wieder schwarze Zahlen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Ankündigung einer Kapitalerhöhung im Schnellverfahren drückte Gerresheimer um 3,6 Prozent auf 87,50 Euro. Gerresheimer hatte kurz zuvor den Platzierungspreis der neuen Aktien mit je 86,50 Euro angegeben. Deutsche Bank zeigten sich kaum bewegt davon, dass der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Karl von Rohr seinen im Herbst endenden Vertrag nicht verlängern will. Dass sich bei Henkel der Verkauf des Russland-Geschäfts offenbar weiter verzögert, bewegte den Kurse der Aktie ebenfalls kaum. Er wurde zuletzt 0,2 Prozent niedriger gesehen als zum Xetra-Schluss. Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) legten um 4 Prozent zu. Das Unternehmen hatte nachbörslich seinen Ausblick deutlich angehoben. Tui wurden unverändert mit 6,41 Euro notiert, nachdem der Reisekonzern den Abschluss seiner Kapitalerhöhung mitgeteilt hatte, aus der ihm wie geplant rund 1,8 Milliarden Euro brutto zufließen. Tick Trading Software wurden knapp 1 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen geht für das Geschäftsjahr 2023/2024 von einem leicht über der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/2023 liegenden Ergebnis aus.

USA - AKTIEN

Behauptet - Vorsicht und Abwarten prägte das Geschehen. Hintergrund war die erst allmählich Fahrt aufnehmende Berichtssaison, für die viele Analysten nichts Gutes erwarten. Zugleich gibt es aber auch Sorgen vor zu gut ausfallenden Ergebnissen, weil diese wieder die US-Notenbank ermutigen könnten, weiter an der Zinsschraube zu drehen. Dazu passend kamen aus Notenbankerkreisen auch Kommentare, die auf weiter steigende Zinsen hindeuten. Allenfalls leicht stützend wirkte, dass die chinesische Wirtschaft im ersten Quartal nach dem Auslaufen der coronabedingten Restriktionen stärker gewachsen ist als erwartet. Allerdings war das Wachstum mit 4,5 (erwartet 4,0) Prozent im langfristigen Vergleich unterdurchschnittlich und liegt auch unter dem Jahresziel von rund 5 Prozent. Dazu verfehlte Chinas Industrieproduktion im März die Erwartung knapp. Für Goldman Sachs ging es um 1,7 Prozent nach unten. Während die Einnahmen im ersten Quartal hinter der Markterwartung zurückblieben, übertraf der Nettogewinn die Konsensprognose. Allerdings zeigten Einnahmen und Gewinne eine rückläufige Tendenz. Die Bank of America nahm mehr ein und verdiente auch mehrt als erwartet. Der Kurs stieg um 0,6 Prozent. Johnson & Johnson (-2,8%) übertraf zwar mit seinen Quartalszahlen die Marktschätzungen und hob auch die Prognose für 2023 an, allerdings rutschte Johnson & Johnson infolge eines milliardenschweren Vergleichs im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit in die roten Zahlen. Lockheed Martin stiegen um 2,4 Prozent. Der Rüstungskonzern hatte besser abgeschnitten als gedacht.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,21 +1,3 4,20 -20,9 5 Jahre 3,69 -1,9 3,71 -31,3 7 Jahre 3,62 -2,6 3,65 -34,5 10 Jahre 3,57 -3,0 3,60 -30,5 30 Jahre 3,78 -2,7 3,81 -18,5

Am Rentenmarkt tat sich weniger als an den drei Vortagen, an denen die Kurse deutlich nachgegeben, die Renditen also gestiegen waren, weil gute Konjunkturdaten Zinserhöhungsfantasie geschürt hatten. Diesmal stieg die Rendite nur am kurzen Ende und auch nur leicht, während die längeren Marktzinsen leicht nachgaben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0973 +0,0% 1,0973 1,0959 +2,5% EUR/JPY 147,40 +0,2% 147,12 147,25 +5,0% EUR/GBP 0,8835 +0,0% 0,8830 0,8822 -0,2% GBP/USD 1,2420 -0,0% 1,2426 1,2422 +2,7% USD/JPY 134,31 +0,2% 134,09 134,36 +2,4% USD/KRW 1.318,72 +0,0% 1.318,24 1.318,69 +4,5% USD/CNY 6,8779 +0,0% 6,8760 6,8750 -0,3% USD/CNH 6,8836 +0,0% 6,8824 6,8795 -0,6% USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8493 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,6733 +0,1% 0,6728 0,6733 -1,2% NZD/USD 0,6207 -0,0% 0,6209 0,6207 -2,3% Bitcoin BTC/USD 30.182,82 -0,6% 30.378,84 29.717,15 +81,8%

Der Dollar legte nach dem jüngsten Höhenflug den Rückwärtsgang ein, der Dollarindex büßte gut 0,3 Prozent ein, der Euro stieg auf 1,0972 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,77 80,86 -0,1% -0,09 +0,4% Brent/ICE 84,63 84,77 -0,2% -0,14 -0,3%

Die Ölpreise zeigten sich im Vorfeld der Wochenvorratsdaten eines Branchenverbands wenig verändert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.003,05 1.955,80 +2,4% +47,25 +9,8% Silber (Spot) 25,16 25,23 -0,3% -0,06 +5,0% Platin (Spot) 1.077,98 1.087,00 -0,8% -9,03 +0,9% Kupfer-Future 4,07 4,09 -0,5% -0,02 +6,7%

Der leichtere Dollar stützte den Goldpreis, der um 0,7 Prozent bzw. 14 Dollar auf 2.005 je Feinunze zulegte.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

CYBER-SCHUTZSCHIRM EU

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Gefahr durch Russland hat die EU einen 1,1-Milliarden-Euro-Plan zur Bekämpfung grenzüberschreitender Hackerangriffe vorgestellt. Die ersten Sicherheitszentren könnten bis 2024 einsatzbereit sein und Künstliche Intelligenz und Datenanalyse nutzen, um Bedrohungen aufzuspüren.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,7 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,0 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,2 Millionen Barrel.

BANKEN EU

Die EU-Kommission will die Steuerzahler im Fall von Bankenpleiten besser schützen. Das sehen lange erwartete Pläne für eine Reform des Krisenmanagements und der Einlagensicherung vor, die die EU-Kommission vorstellte. Durch die jüngsten Banken-Schieflagen in den USA und der Schweiz hat das Vorhaben neue Dringlichkeit erhalten.

GENOSSENSCHAFTSBANKEN DEUTSCHLAND

Die Ratingagentur Fitch hat die Emittentenausfallratings der Genossenschaftlichen Finanzgruppe (GFG), ihres Zentralinstituts DZ Bank AG und von mehr als 730 lokalen Banken, die dem GFG-Stützungsfonds angehören, mit "AA-" bestätigt und den Ausblick auf "stabil" belassen.

DEUTSCHE BANK

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Karl von Rohr will im Herbst gehen und seinen Vertrag nicht verlängern. "Nach acht Jahren im Vorstand und dem erfolgreichen Abschluss so vieler wesentlicher Schritte in der Transformation der Deutschen Bank ist dies der richtige Zeitpunkt, um mich neuen Aufgaben zu widmen", sagte von Rohr.

HENKEL

Der Verkauf des Russland-Geschäfts verzögert sich weiter. CEO Carsten Knobel ist aber "zuversichtlich, den Verkauf bald abzuschließen", "voraussichtlich an ein Konsortium aus russischen Finanzinvestoren", sagte er l laut vorab veröffentlichtem Redetext am kommenden Montag den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung.

DT. BETEILIGUNGS AG

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 schwarze Zahlen geschrieben und hebt die Prognose für das Gesamtjahr deutlich an: Das Konzernergebnis wird nun innerhalb einer Spanne von 85 bis 115 Millionen Euro erwartet, wie das SDAX-Unternehmen mit Sitz in Frankfurt mitteilte. Im Dezember wurden noch 70 bis 80 Millionen in Aussicht gestellt. Der Nettovermögenswert zum Geschäftsjahresende am 30. September wird nun in einer Spanne von 610 bis 715 (bisher 605 bis 675) Millionen Euro prognostiziert. Das Ergebnis aus dem Segment Fondsberatung wird unverändert zwischen 13 und 15 Millionen Euro gesehen.

TUI

hat seine Kapitalerhöhung vollständig platziert und dabei wie angepeilt einen Bruttoerlös von rund 1,8 Milliarden Euro erzielt.

NETFLIX

hat im ersten Quartal 1,75 Millionen neue zahlende Nutzer verbucht. Analysten hatten im Durchschnitt mit 2,2 Millionen deutlich mehr erwartet. Hintergrund des enttäuschenden Abonnentenwachstum dürfte unter anderem die sich ausbreitende gemeinsame Nutzung von Passwörtern sein, gege die das Unternehmen etwas später als geplant vorgehen will. Den Nettogewinn im Berichtsquartal gab der Streaming-Riese mit 1,31 Milliarden Dollar oder 2,88 Dollar pro Aktie an, verglichen mit 3,53 Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz verbesserte sich auf 8,16 von 7,87 Milliarden vor Jahresfrist. Von Factset befragte Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 2,86 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 8,18 Milliarden Dollar gerechnet.

