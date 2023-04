Realty Income (WKN: 899744) und W. P. Carey (WKN: A1J5SB) sind zwei in meinem Portfolio prominent vertretene REITs. Allerdings fällt mir immer mehr auf, wie unterschiedlich die Aktien bewertet sind. Der bekanntere, monatlich ausschüttende Name kommt bei einer Dividende je Aktie von 0,255 US-Dollar und Monat derzeit auf ca. 4,9 % Dividendenrendite. W. P. Carey hingegen schüttet 1,067 US-Dollar pro Vierteljahr an die Investoren aus. Bei den aktuellen Aktienkursen liegt die Dividendenrendite damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...