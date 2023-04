DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Netflix hat im ersten Quartal 1,75 Millionen neue zahlende Nutzer verbucht. Analysten hatten im Durchschnitt mit 2,2 Millionen deutlich mehr erwartet. Hintergrund des enttäuschenden Abonnentenwachstum dürfte unter anderem die sich ausbreitende gemeinsame Nutzung von Passwörtern sein, gegen die das Unternehmen etwas später als geplant vorgehen will. Den Nettogewinn im Berichtsquartal gab der Streaming-Riese mit 1,31 Milliarden Dollar oder 2,88 Dollar pro Aktie an, verglichen mit 3,53 Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz verbesserte sich auf 8,16 von 7,87 Milliarden vor Jahresfrist. Von Factset befragte Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 2,86 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 8,18 Milliarden Dollar gerechnet. Für das zweite Quartal stellte die Netflix-Geschäftsführung 2,84 Dollar Gewinn pro Aktie in Aussicht und einen Umsatz von 8,24 Milliarden Dollar. Hier lauten die Analystenschätzungen derzeit auf 3,07 Dollar bzw. 8,18 Milliarden Dollar. Netflix setzte zuletzt darauf, die Finanzergebnisse mit billigeren, werbegestützten Optionen und einem harten Vorgehen gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern zu steigern. In einem Brief an die Aktionäre erklärten die Führungskräfte nun, dass der Werbeplan in den USA Erfolge zeige. Gleichzeitig teilten sie mit, dass das Vorgehen gegen die Mehrfachnutzung von Passwörtern im zweiten Quartal stattfinden werde, etwas später als zuvor erwartet.

Kurz vor Vorlage der Quartalszahlen hatte Netflix bekanntgegeben, dass man das DVD-Versandgeschäft einstelle, mit dem das Unternehmen einst in die Haushalte der Verbraucher kam. Die Einnahmen aus dem DVD-Geschäft waren von 911 Millionen Dollar im Jahr 2013 auf 146 Millionen Dollar im Jahr 2022 zurückgegangen.

Die Netflix-Aktie gab in Reaktion auf Zahlen und Ausblick zunächst kräftig um etwa 10 Prozent nach, machte aber fast alle Verluste wett, nachdem der Streaming-Anbieter vom Erfolg des werbegestützten Angebots berichtet und ein entschlossenes Vorgehen gegen das Teilen von Accounts angekündigt hatte. Zum Schluss notierten Netflix nur noch 0,2 Prozent niedriger.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q

14:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q

22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q

22:08 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Konjunkturzahlen angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.172,75 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.156,25 -0,3% Nikkei-225 28.585,48 -0,3% Kospi 2.578,68 +0,3% Shanghai-Composite 3.387,96 -0,2% S&P/ASX 200 7.358,20 -0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte treten die Börsen in Ostasien und Australien mehr oder weniger auf der Stelle. Händler sprechen von Unsicherheit über den Verlauf der gerade anlaufenden Bilanzsaison und den künftigen Kurs der US-Notenbank. Nachdem einige US-Konjunkturdaten recht gut ausgefallen sind und sich verschiedene Vertreter der Federal Reserve "hawkish" geäußert haben, zweifeln immer mehr Anleger daran, dass die Fed das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosseln wird. Und auch das am Dienstag vermeldete überraschend starke chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) überzeugte auf den zweiten Blick nicht in allen Punkten. Denn das produzierende Gewerbe hinkt noch immer hinterher, auch nachdem die pandemiebedingten Einschränkungen in China aufgehoben wurden. Die chinesischen Anleger warteten gespannt auf die Rede von US-Finanzministerin Janet Yellen zu den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China, heißt es. Unter den Einzelwerten fallen China Unicom nach Vorlage von Geschäftszahlen in Hongkong um 1,9 Prozent. Gesucht sind in Seoul Aktien von Batterieherstellern und -zulieferern wie Posco Future M (ehemals Posco Chemical), die um 7,6 Prozent vorrücken, und SK IE Technology mit plus 8,3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

United Airlines stellte für das laufende zweite Quartal und das Geschäftsjahr einen Gewinn je Aktie in Aussicht, der deutlich über den bisherigen Erwartungen des Marktes lag. Man habe zwar die konjunkturellen Risiken im Blick, doch sei die Nachfrage unverändert hoch, vor allem im internationalen Geschäft, so CEO Scott Kirby. International wachse die Fluggesellschaft doppelt so schnell wie auf dem Heimatmarkt. United gewannen 1,3 Prozent. Um 7,7 Prozent aufwärts ging es mit Intuitive Surgical. Das Geschäft mit OP-Robotern wuchs im ersten Quartal kräftig und damit auch der Umsatz des Medizintechnik-Unternehmens. Der Gewinn fiel jedoch im Vergleich zum Vorjahr. Western Alliance Bancorporation sprangen um 17 Prozent. Die Bank hatte nicht nur einen Zuwachs bei den Nettozinseinnahmen vermeldet, sondern auch mitgeteilt, dass sich die Kundeneinlagen erholten. Das wurde mit Erleichterung aufgenommen, denn nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hatten Kunden von Regionalbanken verstärkt Einlagen abgezogen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.976,63 -0,0% -10,55 +2,5% S&P-500 4.154,87 +0,1% 3,55 +8,2% Nasdaq-Comp. 12.153,41 -0,0% -4,31 +16,1% Nasdaq-100 13.091,79 +0,0% 4,08 +19,7% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 770 Mio 805 Mio Gewinner 1.374 1.835 Verlierer 1.617 1.160 Unverändert 134 136

Behauptet - Vorsicht und Abwarten prägte das Geschehen. Hintergrund war die erst allmählich Fahrt aufnehmende Berichtssaison, für die viele Analysten nichts Gutes erwarten. Zugleich gibt es aber auch Sorgen vor zu gut ausfallenden Ergebnissen, weil diese wieder die US-Notenbank ermutigen könnten, weiter an der Zinsschraube zu drehen. Dazu passend kamen aus Notenbankerkreisen auch Kommentare, die auf weiter steigende Zinsen hindeuten. Allenfalls leicht stützend wirkte, dass die chinesische Wirtschaft im ersten Quartal nach dem Auslaufen der coronabedingten Restriktionen stärker gewachsen ist als erwartet. Allerdings war das Wachstum mit 4,5 (erwartet 4,0) Prozent im langfristigen Vergleich unterdurchschnittlich und liegt auch unter dem Jahresziel von rund 5 Prozent. Dazu verfehlte Chinas Industrieproduktion im März die Erwartung knapp. Für Goldman Sachs ging es um 1,7 Prozent nach unten. Während die Einnahmen im ersten Quartal hinter der Markterwartung zurückblieben, übertraf der Nettogewinn die Konsensprognose. Allerdings zeigten Einnahmen und Gewinne eine rückläufige Tendenz. Die Bank of America nahm mehr ein und verdiente auch mehrt als erwartet. Der Kurs stieg um 0,6 Prozent. Johnson & Johnson (-2,8%) übertraf zwar mit seinen Quartalszahlen die Marktschätzungen und hob auch die Prognose für 2023 an, allerdings rutschte Johnson & Johnson infolge eines milliardenschweren Vergleichs im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit in die roten Zahlen. Lockheed Martin stiegen um 2,4 Prozent. Der Rüstungskonzern hatte besser abgeschnitten als gedacht.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,21 +1,3 4,20 -20,9 5 Jahre 3,69 -1,9 3,71 -31,3 7 Jahre 3,62 -2,6 3,65 -34,5 10 Jahre 3,57 -3,0 3,60 -30,5 30 Jahre 3,78 -2,7 3,81 -18,5

Am Rentenmarkt tat sich weniger als an den drei Vortagen, an denen die Kurse deutlich nachgegeben hatten, die Renditen also gestiegen waren, weil gute Konjunkturdaten Zinserhöhungsfantasie geschürt hatten. Diesmal stieg die Rendite nur am kurzen Ende und auch nur leicht, während die längeren Marktzinsen leicht nachgaben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0965 -0,1% 1,0973 1,0959 +2,4% EUR/JPY 147,33 +0,1% 147,12 147,25 +5,0% EUR/GBP 0,8832 +0,0% 0,8830 0,8822 -0,2% GBP/USD 1,2415 -0,1% 1,2426 1,2422 +2,6% USD/JPY 134,36 +0,2% 134,09 134,36 +2,5% USD/KRW 1.319,28 +0,1% 1.318,24 1.318,69 +4,5% USD/CNY 6,8784 +0,0% 6,8760 6,8750 -0,3% USD/CNH 6,8835 +0,0% 6,8824 6,8795 -0,6% USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8493 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,6727 -0,0% 0,6728 0,6733 -1,3% NZD/USD 0,6205 -0,1% 0,6209 0,6207 -2,3% Bitcoin BTC/USD 30.229,45 -0,5% 30.378,84 29.717,15 +82,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte nach dem jüngsten Höhenflug den Rückwärtsgang ein, der Dollarindex büßte gut 0,3 Prozent ein, der Euro stieg auf 1,0972 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,60 80,86 -0,3% -0,26 +0,2% Brent/ICE 84,48 84,77 -0,3% -0,29 -0,4%

Die Ölpreise zeigten sich vor der Veröffentlichung der Wochenvorratsdaten eines Branchenverbands wenig verändert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.003,83 1.955,80 +2,5% +48,03 +9,9% Silber (Spot) 25,17 25,23 -0,2% -0,05 +5,0% Platin (Spot) 1.078,08 1.087,00 -0,8% -8,93 +0,9% Kupfer-Future 4,07 4,09 -0,6% -0,02 +6,7%

Der leichtere Dollar stützte den Goldpreis, der um 0,7 Prozent bzw. 14 Dollar auf 2.005 je Feinunze zulegte.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,7 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,0 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,2 Millionen Barrel.

FOX NEWS/DOMINION

Im Verleumdungsstreit zwischen dem rechten US-Nachrichtensender Fox News und dem Wahlmaschinen-Unternehmen Dominion haben die Konfliktparteien buchstäblich in letzter Minute eine Einigung erzielt. Fox News zahlt Dominion mehr als 787 Millionen Dollar Schadenersatz, wie Dominion-Anwalt Justin Nelson sagte. Der Sender, der dem umstrittenen Medienmogul Rupert Murdoch gehört, zeigte sich in einer Erklärung "zufrieden" mit dem erzielten Vergleich. Dominion hatte Fox News im März 2021 wegen falscher Vorwürfe des Wahlbetrugs bei der Präsidentschaftswahl 2020 auf 1,6 Milliarden Dollar Schadenersatz verklagt.

maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

