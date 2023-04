Kein Tag ohne neues Jahreshoch. Der DAX lag gestern in der Spitze bei 15.916 Punkten, so hoch wie noch nie in diesem Jahr. Heute dürfte er eher ruhig in den Handel starten. Die Vorgaben aus Übersee sind größtenteils negativ. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Netflix, Western Alliance Bancorporation, ...