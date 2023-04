Prag, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) -MiTAC Computing Technology, ein branchenführender Anbieter von Server- und Speicherlösungen für Unternehmens-, Cloud- und 5G-Edge-Computing, ist stolz darauf, auf dem OCP-Regionalgipfel 2023, der vom 19. bis zum 20. April im Prager Kongresszentrum stattfindet, am Stand A13 seine neuesten Edge-Server als Teil seiner OCP-Lösungen (https://www.mitacmct.com/EN/solution/5G_edge_computing_solution) vorzustellen."Wir freuen uns, mehrere neue OCP-Produkte ankündigen zu können, die die neue Open Rack V3 (ORv3)-Architektur unterstützen, die eine verbesserte Energieeffizienz und ein besseres Energiebudget für Cloud-Anwendungen bietet", so Danny Hsu, Vizepräsident der Server Infrastructure Business Unit der MiTAC Computing Technology Corporation. "Diese innovativen Lösungen zeigen unser Engagement, modernste Serverlösungen für die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen des Cloud- und 5G-Marktes zu liefern."Aufbauend auf den Verbesserungen von ORv2 profitiert das Open Rack V3 von einem neuen Stromschienendesign, das sich leicht mit OCP-Servern und Power Shelves kombinieren lässt. Die Stromschiene wurde verkleinert und die Ausgangsspannung des Power Shelfs von 12 VDC auf 51 VDC geändert, wodurch die OCP-Produkte von MiTAC (https://www.mitacmct.com/EN/products/OCP/) eine verbesserte Stromeffizienz im Rack bieten.Höhepunkte der Präsentation- MiTAC bringt den 2OU OCP-Serverschlitten Capri 2 (https://www.mitacmct.com/OCPserver_CP2S11_CP2S11-U) auf den Markt, einen Single-Socket-Server, der AMD EPYC 9004 Prozessoren unterstützt. Der Capri 2 kann mit Open Rack V2 oder Open Rack V3 Schränken verwendet werden. Der Serverschlitten lässt sich mit dem Cubby-Regal oder dem MiTAC ORV3 Cubby kombinieren und ermöglicht mit drei Computerschlitten eine hohe Rechnerdichte in einem 2OU-Gehäuse. Darüber hinaus können zwei SKU-Angebote entweder U.2 oder E1.S unterstützen. Das CP2S11-U48-SKU (https://www.mitacmct.com/OCPserver_CP2S11_CP2S11-U) verfügt über drei PCIe Gen 5- und OCP 3.0-Mezzanine-Steckplätze und ist damit ideal für Anwendungen wie KI mit Hochleistungs-GPU-Karten.- Der 1OU OCP-Server Goldstone von MiTAC (https://www.mitacmct.com/OCPserver_GS1D01_GS1D01-S) ist ein Dual-Socket-Server, der skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation unterstützt. Der Goldstone ist mit einem ORV3-Schrank kompatibel und verfügt über 32 DDR5-DIMM-Steckplätze, die die Speicherkapazität maximieren. Darüber hinaus enthält er das DC-SCM (Datacenter-ready Secure Control Modul) für erweiterte Sicherheitslösungen, ohne dass Änderungen am Mainboard erforderlich sind, wodurch die Sicherheitsanforderungen der Kunden effektiv erfüllt werden.- Der Whitestone2 WS1S12 von MiTAC ist ein 1U DU-Server, der auf skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation basiert. Der WS1S12 unterstützt IEEE 1588 v2-Zeitsynchronisierung gemäß 3GPP-Spezifikation und verfügt auf dem Mainboard über acht 10G-SFP+ und vier 25G-SFP28 für Fronthaul und Midhaul/Backhaul von 5G RAN. Das kompakte Gehäusedesign ist ideal für den Einbau in Telekommunikations-Rackschränken.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2053335/MiTAC_s__New_OCP_Products_Offer_Improved_Power_Efficiency_and_Power_Budget_for_Cloud_Applications.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mitac-stellt-neue-ocp-losungen-auf-dem-ocp-regionalgipfel-2023-vor-301797448.htmlPressekontakt:Fenny Chen,fenny.chen@mic.com.tw,886-3-3275988Original-Content von: MiTAC Computing Technology Corp., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169573/5488925