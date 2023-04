SAP legt am Freitag (21. April) die Zahlen für das erste Quartal vor. Nach einer längeren Durststrecke mit einem Ergebnisrückgang wegen hoher Investitionen in das Cloudangebot soll sich bei dem DAX-Konzern in diesem Jahr endlich das Blatt wenden. Fraglich ist, ob die weltweite Konjunkturschwäche und in der Folge eine Zurückhaltung von Kunden bei IT-Projekten die Pläne durchkreuzen. Das sagen die Analysten.Nach Ansicht von Goldman-Sachs-Analyst Mohammed Moawalla s("Kaufen") teht für Investoren vor ...

