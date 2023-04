FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalszahlen und der Ausblick von ASML haben die Kurse in der Halbleiterbranche am Mittwoch vorbörslich nicht befeuert. Während ASML auf Tradegate um zwei Prozent nachgaben im Vergleich zum Euronext-Schlusskurs am Vortag, lagen deutsche Branchentitel wie Infineon , Aixtron und Carl Zeiss Meditec sämtlich leicht im Minus.

Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Jefferies wies in einer ersten Einschätzung daraufhin, dass die neuen Aufträge von 6,3 Milliarden Euro im Schlussquartal 2022 auf 3,8 Milliarden Euro im ersten Quartal 2023 zurückgegangen seien. "Das dürfte negativ aufgenommen werden", prognostizierte der Experte. Der Auftragsbestand belaufe sich aber immer noch auf das Doppelte des jährlichen Umsatzes. Auch ansonsten fand Menon lobende Worte für die Quartalszahlen und die nach vorn gerichteten Aussagen der Niederländer./bek/mis

