DJ Allianz bietet N26-Anteil mit hohem Abschlag zum Verkauf an - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz hat einem Zeitungsbericht zufolge ihren Anteil von rund 5 Prozent an dem Fintech-Unternehmen N26 mit einem hohen Abschlag zum Verkauf gestellt. Der Venture-Capital-Arm des Münchener Versicherers Allianz X habe einen Berater beauftragt, den Anteil an N26 zu einer Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar anzubieten, berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das sei ein Abschlag von etwa 68 Prozent gegenüber den 9 Milliarden Dollar, die Investoren bei der letzten Finanzierungsrunde im Oktober 2021 für das Unternehmen veranschlagt hätten.

Nach Berechnungen der FT könnte die Allianz aber noch knapp 160 Millionen Dollar für ihre Beteiligung erzielen. Damit hätte sich ihre Investition innerhalb von fünf Jahren mehr als verdreifacht. Allianz X ist einer der größten externen Investoren von N26 und halte mehr als 5 Prozent.

N26 teilte der Financial Times mit, dass es derzeit keine Kenntnis von laufenden Sekundärverkäufen von bestehenden Investoren habe, auch nicht von Allianz X. Die Allianz lehnte gegenüber der Zeitung eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher von Allianz X wollte sich auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht zu dem Bericht äußern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/thl

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2023 02:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.