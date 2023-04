London - Der Anstieg der Verbraucherpreise in Großbritannien hat sich auf einem hohen Niveau wieder etwas verlangsamt. Die jährliche Inflationsrate sank im März von 10,4 auf jetzt 10,1 Prozent, teilte die britische Statistikbehörde am Mittwoch in London mit.



Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im dritten Monat des Jahres um 0,8 Prozent. Den größten Aufwärtsbeitrag zur Entwicklung der jährlichen Inflationsrate leisteten die Bereiche Nahrungsmittel sowie Freizeit und Kultur, während es bei den Kraftstoffen sowie bei Haushaltsdienstleistungen die größten Abwärtsbeiträge gab.