Carnival PLC - Carnival Corporation Purchase of Shares

Carnival Corporation Purchase of Shares

In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) previously announced stock swap program, Carnival Corporation & plc announces that on 18 April 2023, Carnival Corporation purchased 111,936 Carnival plc ordinary shares at a volume weighted average price paid of £7.05 per share. The highest price paid was £7.08 per share and the lowest price paid was £6.99 per share.

The shares will be held by Carnival Corporation in accordance with the terms of the articles of association of Carnival plc and will not carry voting rights for so long as they are held by Carnival Corporation or its subsidiaries. None of the purchased shares will be cancelled or held as treasury shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, a schedule containing detailed information about the individual purchases is set forth below.

Max 7.08 707.800 Min 6.99 698.600 111,936 7.0495 704.9520 Issuer name ISIN Intermediary name Intermediary Code Transaction Date Transaction Time Time Zone Volume Price Currency Platform

Code Transaction reference

number Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 11:48:48 AM BST 89 7.048 GBP XLON 03041640535TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 11:48:48 AM BST 120 7.048 GBP XLON 03041640533TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 11:48:48 AM BST 250 7.048 GBP XLON 03041640534TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 11:49:03 AM BST 29 7.074 GBP XLON 03041641390TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 11:49:03 AM BST 72 7.074 GBP XLON 03041641389TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 11:49:03 AM BST 306 7.074 GBP XLON 03041641392TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 11:49:03 AM BST 433 7.074 GBP XLON 03041641391TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 11:57:17 AM BST 66 7.066 GBP XLON 03041670153TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 12:00:04 PM BST 131 7.074 GBP XLON 03041678835TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 12:00:04 PM BST 320 7.074 GBP XLON 03041678840TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 12:00:07 PM BST 47 7.074 GBP XLON 03041679264TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 12:06:25 PM BST 68 7.072 GBP XLON 03041703382TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 12:14:25 PM BST 39 7.07 GBP XLON 03041736438TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 12:25:29 PM BST 1,756 7.07 GBP XLON 03041781858TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 12:31:41 PM BST 383 7.064 GBP XLON 03041801755TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 12:37:59 PM BST 109 7.068 GBP XLON 03041822059TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 12:37:59 PM BST 342 7.068 GBP XLON 03041822058TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 12:43:41 PM BST 77 7.062 GBP XLON 03041838546TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 12:43:41 PM BST 111 7.062 GBP XLON 03041838521TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 12:43:41 PM BST 196 7.062 GBP XLON 03041838520TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 12:43:44 PM BST 111 7.058 GBP XLON 03041838617TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 12:43:44 PM BST 356 7.058 GBP XLON 03041838618TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 1:01:38 PM BST 169 7.052 GBP XLON 03041893302TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 1:01:38 PM BST 196 7.052 GBP XLON 03041893301TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 1:03:48 PM BST 277 7.05 GBP XLON 03041898921TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 1:30:25 PM BST 421 7.062 GBP XLON 03041968361TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 1:52:24 PM BST 74 7.078 GBP XLON 03042027747TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 1:52:30 PM BST 211 7.078 GBP XLON 03042027997TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:00:46 PM BST 265 7.078 GBP XLON 03042057751TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:04:16 PM BST 65 7.072 GBP XLON 03042071632TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:04:16 PM BST 372 7.072 GBP XLON 03042071637TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:04:16 PM BST 478 7.074 GBP XLON 03042071641TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:09:11 PM BST 253 7.058 GBP XLON 03042089586TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:23:57 PM BST 423 7.064 GBP XLON 03042136426TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:26:50 PM BST 30 7.06 GBP XLON 03042145020TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:26:50 PM BST 202 7.06 GBP XLON 03042145018TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:26:50 PM BST 500 7.06 GBP XLON 03042145019TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:27:26 PM BST 291 7.054 GBP XLON 03042146883TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:29:51 PM BST 44 7.054 GBP XLON 03042153482TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:29:51 PM BST 159 7.052 GBP XLON 03042153481TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:29:51 PM BST 237 7.052 GBP XLON 03042153483TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:30:02 PM BST 295 7.022 GBP XLON 03042154211TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:30:35 PM BST 18 7.04 GBP XLON 03042156128TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:30:35 PM BST 441 7.04 GBP XLON 03042156127TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:30:52 PM BST 289 7.024 GBP XLON 03042157183TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:31:03 PM BST 1 7.04 GBP XLON 03042158039TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:31:03 PM BST 341 7.04 GBP XLON 03042158041TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:31:05 PM BST 508 7.036 GBP XLON 03042158160TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:31:10 PM BST 75 7.028 GBP XLON 03042158490TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:31:10 PM BST 85 7.028 GBP XLON 03042158488TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:31:10 PM BST 111 7.028 GBP XLON 03042158489TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:31:10 PM BST 158 7.028 GBP XLON 03042158501TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:32:24 PM BST 56 7.03 GBP XLON 03042162895TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:32:24 PM BST 250 7.03 GBP XLON 03042162889TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:32:24 PM BST 281 7.018 GBP XLON 03042162896TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:33:32 PM BST 161 7.012 GBP XLON 03042166868TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:33:32 PM BST 233 7.012 GBP XLON 03042166869TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:33:47 PM BST 280 6.994 GBP XLON 03042167745TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:35:07 PM BST 41 7.008 GBP XLON 03042174930TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:35:07 PM BST 229 7.008 GBP XLON 03042174929TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:37:33 PM BST 4 7.022 GBP XLON 03042183781TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:39:19 PM BST 24 7.04 GBP XLON 03042190439TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:39:19 PM BST 404 7.04 GBP XLON 03042190438TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:50:53 PM BST 268 7.076 GBP XLON 03042239622TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:50:53 PM BST 269 7.078 GBP XLON 03042239591TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:54:57 PM BST 95 7.074 GBP XLON 03042255191TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:54:57 PM BST 299 7.074 GBP XLON 03042255190TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:55:44 PM BST 230 7.064 GBP XLON 03042257929TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:56:12 PM BST 270 7.032 GBP XLON 03042259868TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:56:12 PM BST 373 7.036 GBP XLON 03042259844TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:57:49 PM BST 25 7.042 GBP XLON 03042266049TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:57:49 PM BST 330 7.042 GBP XLON 03042266048TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:57:59 PM BST 101 7.038 GBP XLON 03042266559TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:57:59 PM BST 123 7.038 GBP XLON 03042266560TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:57:59 PM BST 134 7.038 GBP XLON 03042266562TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:58:04 PM BST 101 7.038 GBP XLON 03042266923TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:58:04 PM BST 166 7.038 GBP XLON 03042266924TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:58:12 PM BST 113 7.032 GBP XLON 03042267720TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:58:20 PM BST 73 7.032 GBP XLON 03042268459TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:58:20 PM BST 101 7.032 GBP XLON 03042268458TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:59:02 PM BST 269 7.03 GBP XLON 03042271611TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:59:10 PM BST 89 7.03 GBP XLON 03042272409TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:59:10 PM BST 126 7.03 GBP XLON 03042272387TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 2:59:10 PM BST 144 7.03 GBP XLON 03042272370TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:00:05 PM BST 30 7.024 GBP XLON 03042276919TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:00:05 PM BST 250 7.024 GBP XLON 03042276916TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:01:55 PM BST 129 7.042 GBP XLON 03042284951TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:01:55 PM BST 395 7.042 GBP XLON 03042284950TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:02:23 PM BST 181 7.034 GBP XLON 03042286880TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:02:52 PM BST 60 7.026 GBP XLON 03042289201TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:02:52 PM BST 127 7.026 GBP XLON 03042289200TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:04:21 PM BST 250 7.018 GBP XLON 03042299852TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:04:23 PM BST 212 7.018 GBP XLON 03042300070TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:10:09 PM BST 475 7.034 GBP XLON 03042329457TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:10:41 PM BST 144 7.026 GBP XLON 03042332357TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:10:41 PM BST 199 7.026 GBP XLON 03042332356TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:10:42 PM BST 42 7.022 GBP XLON 03042332415TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:10:42 PM BST 396 7.022 GBP XLON 03042332414TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:16:17 PM BST 151 7.038 GBP XLON 03042368211TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:16:18 PM BST 149 7.038 GBP XLON 03042368414TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:22:20 PM BST 150 7.05 GBP XLON 03042399786TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:22:20 PM BST 157 7.05 GBP XLON 03042399787TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:22:44 PM BST 58 7.048 GBP XLON 03042401398TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:22:44 PM BST 117 7.048 GBP XLON 03042401399TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:24:22 PM BST 353 7.058 GBP XLON 03042408693TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:24:41 PM BST 116 7.048 GBP XLON 03042409981TRLO1

Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:24:41 PM BST 414 7.048 GBP XLON 03042409980TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:24:41 PM BST 737 7.052 GBP XLON 03042409927TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:25:26 PM BST 66 7.04 GBP XLON 03042414323TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:25:26 PM BST 84 7.04 GBP XLON 03042414326TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:25:26 PM BST 150 7.04 GBP XLON 03042414325TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:25:26 PM BST 262 7.04 GBP XLON 03042414313TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:25:26 PM BST 413 7.04 GBP XLON 03042414324TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:26:13 PM BST 283 7.03 GBP XLON 03042419236TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:26:13 PM BST 395 7.03 GBP XLON 03042419233TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:26:36 PM BST 129 7.026 GBP XLON 03042420778TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:26:36 PM BST 250 7.026 GBP XLON 03042420773TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:26:36 PM BST 400 7.018 GBP XLON 03042420792TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:27:52 PM BST 11 7.03 GBP XLON 03042426365TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:27:52 PM BST 13 7.03 GBP XLON 03042426366TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:27:52 PM BST 22 7.03 GBP XLON 03042426371TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:27:52 PM BST 75 7.03 GBP XLON 03042426367TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:27:52 PM BST 86 7.026 GBP XLON 03042426373TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:27:52 PM BST 90 7.03 GBP XLON 03042426369TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:27:52 PM BST 90 7.03 GBP XLON 03042426370TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:27:52 PM BST 115 7.026 GBP XLON 03042426372TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:27:52 PM BST 124 7.03 GBP XLON 03042426368TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:27:52 PM BST 312 7.026 GBP XLON 03042426374TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:28:43 PM BST 37 7.016 GBP XLON 03042430681TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:28:43 PM BST 89 7.02 GBP XLON 03042430674TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:28:43 PM BST 102 7.02 GBP XLON 03042430677TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:28:43 PM BST 150 7.016 GBP XLON 03042430678TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:28:43 PM BST 150 7.016 GBP XLON 03042430679TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:28:43 PM BST 150 7.016 GBP XLON 03042430680TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:28:43 PM BST 250 7.02 GBP XLON 03042430675TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:28:43 PM BST 250 7.02 GBP XLON 03042430676TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:30:07 PM BST 67 7.008 GBP XLON 03042437176TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:30:07 PM BST 286 7.004 GBP XLON 03042437216TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:30:07 PM BST 324 7.008 GBP XLON 03042437175TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:30:21 PM BST 63 7.004 GBP XLON 03042438229TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:30:22 PM BST 189 7.002 GBP XLON 03042438446TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:30:22 PM BST 382 7.002 GBP XLON 03042438447TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:34:03 PM BST 111 7.018 GBP XLON 03042455653TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:34:03 PM BST 188 7.018 GBP XLON 03042455651TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:34:04 PM BST 124 7.018 GBP XLON 03042455703TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:34:08 PM BST 150 7.014 GBP XLON 03042456001TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:34:08 PM BST 250 7.014 GBP XLON 03042456000TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:34:21 PM BST 250 7.01 GBP XLON 03042456979TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:34:31 PM BST 4 7.01 GBP XLON 03042457664TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:34:32 PM BST 299 7.004 GBP XLON 03042457688TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:35:06 PM BST 12 6.998 GBP XLON 03042459770TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:35:49 PM BST 230 6.998 GBP XLON 03042462803TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:37:38 PM BST 101 7.004 GBP XLON 03042472748TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:37:38 PM BST 250 7.004 GBP XLON 03042472747TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:41:04 PM BST 386 7.014 GBP XLON 03042490022TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:46:33 PM BST 130 7.01 GBP XLON 03042526157TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:46:33 PM BST 248 7.01 GBP XLON 03042526192TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:46:33 PM BST 407 7.012 GBP XLON 03042526156TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:47:41 PM BST 101 7.006 GBP XLON 03042534781TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:49:19 PM BST 19 7.006 GBP XLON 03042544905TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:49:19 PM BST 29 7.006 GBP XLON 03042544902TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:49:19 PM BST 69 7.006 GBP XLON 03042544901TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:49:19 PM BST 73 7.006 GBP XLON 03042544904TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:49:19 PM BST 90 7.006 GBP XLON 03042544903TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:49:19 PM BST 139 7.002 GBP XLON 03042544906TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:49:43 PM BST 169 7.002 GBP XLON 03042547034TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:50:44 PM BST 78 6.996 GBP XLON 03042553736TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:50:44 PM BST 250 6.996 GBP XLON 03042553734TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:50:44 PM BST 250 6.996 GBP XLON 03042553735TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:51:00 PM BST 324 6.986 GBP XLON 03042555942TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:54:53 PM BST 48 6.996 GBP XLON 03042583907TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:54:53 PM BST 107 6.996 GBP XLON 03042583908TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:55:23 PM BST 26 6.996 GBP XLON 03042587635TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:55:23 PM BST 28 6.996 GBP XLON 03042587637TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:55:23 PM BST 101 6.996 GBP XLON 03042587636TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:58:18 PM BST 287 7.004 GBP XLON 03042615560TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 3:58:18 PM BST 477 7.004 GBP XLON 03042615559TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:02:06 PM BST 61 7.014 GBP XLON 03042638721TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:02:06 PM BST 151 7.014 GBP XLON 03042638700TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:02:06 PM BST 250 7.014 GBP XLON 03042638701TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:03:54 PM BST 95 7.01 GBP XLON 03042641545TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:03:54 PM BST 250 7.01 GBP XLON 03042641543TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:03:54 PM BST 250 7.01 GBP XLON 03042641544TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:03:54 PM BST 448 7.004 GBP XLON 03042641547TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:04:41 PM BST 1 7.012 GBP XLON 03042642928TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:04:41 PM BST 669 7.012 GBP XLON 03042642926TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:04:51 PM BST 162 7.008 GBP XLON 03042643302TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:04:51 PM BST 548 7.008 GBP XLON 03042643301TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:05:17 PM BST 21 7.014 GBP XLON 03042644088TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:05:35 PM BST 55 7.014 GBP XLON 03042646781TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:06:54 PM BST 79 7.016 GBP XLON 03042651818TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:06:54 PM BST 99 7.016 GBP XLON 03042651822TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:06:54 PM BST 250 7.016 GBP XLON 03042651819TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:06:54 PM BST 250 7.016 GBP XLON 03042651820TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:06:54 PM BST 250 7.016 GBP XLON 03042651823TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:06:54 PM BST 250 7.016 GBP XLON 03042651824TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:06:54 PM BST 265 7.016 GBP XLON 03042651825TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:06:54 PM BST 581 7.016 GBP XLON 03042651821TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:10:04 PM BST 2,063 7.014 GBP XLON 03042658156TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:10:22 PM BST 17 7.01 GBP XLON 03042658876TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:10:22 PM BST 69 7.01 GBP XLON 03042658877TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:10:22 PM BST 99 7.01 GBP XLON 03042658879TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:10:22 PM BST 99 7.01 GBP XLON 03042658880TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:10:22 PM BST 130 7.01 GBP XLON 03042658878TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:10:22 PM BST 266 7.01 GBP XLON 03042658881TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:10:22 PM BST 383 7.012 GBP XLON 03042658875TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:10:22 PM BST 707 7.008 GBP XLON 03042658882TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:12:50 PM BST 13 7.014 GBP XLON 03042664771TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:12:52 PM BST 128 7.014 GBP XLON 03042664816TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:12:52 PM BST 174 7.014 GBP XLON 03042664820TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:12:52 PM BST 193 7.014 GBP XLON 03042664819TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:12:52 PM BST 520 7.014 GBP XLON 03042664817TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:12:52 PM BST 573 7.014 GBP XLON 03042664818TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:12:52 PM BST 614 7.014 GBP XLON 03042664815TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:13:29 PM BST 149 7.02 GBP XLON 03042666229TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:13:29 PM BST 858 7.02 GBP XLON 03042666227TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/18/2023 4:13:29 PM BST 1,250 7.02 GBP XLON 03042666228TRLO1