Wie schon an den Tagen zuvor gelang es dem DAX auch gestern auf ein neues Jahreshoch zu steigen. Seine neue Bestmarke liegt nun bei 15.916 Zählern. Am Ende des Tages stand ein Zugewinn von 0,6 Prozent auf der Kurstafel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...