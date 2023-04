DJ EUREX/Britische Inflation belastet Bund-Future im Verlauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Mittwoch im Verlauf deutlicher nach unten. Hier belastet, dass der Inflationsdruck in Großbritannien im März gegenüber dem Vorjahr um 10,1 Prozent gestiegen ist, und damit stärker als erwartet. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of England die Leitzinsen nochmals anheben dürfte, was die britischen Anleihen am Morgen belastet. Über die Spreads sorgt dies für Abgabedruck bei den Bundesanleihen.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 42 Ticks auf 133,3 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,76 Prozent und das Tagestief bei 133,1 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 45.160 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert -19 Ticks auf 116,58 Prozent.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2023 02:50 ET (06:50 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.