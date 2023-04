EQS-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag

R. STAHL und i.safe MOBILE: Technologie- und Weltmarktführer im Bereich Explosionsschutz schließen strategische Partnerschaft



19.04.2023 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





R. STAHL und i.safe MOBILE: Technologie- und Weltmarktführer im Bereich Explosionsschutz schließen strategische Partnerschaft

Synergieeffekt im Bereich Digitalisierung, IIoT, Industrie 4.0 und KI

Ergänzung und Austausch beider Produktportfolios

Stärkung der Marktführerschaft durch beidseitige Innovationskraft und Erschließung weiterer Segmente

R. STAHL erweitert Kompetenz auf mobile Anwendungen

i.safe MOBILE baut weltweit führende Marktpräsenz noch weiter aus

Waldenburg/Lauda-Königshofen, 19. April 2023 - R. STAHL und die i.safe MOBILE GmbH haben vor wenigen Tagen einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft geschlossen. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf die beidseitige Ergänzung und den Austausch der Produktportfolios im Bereich Explosionsschutz. Die weltweit etablierten Technologie- und Weltmarktführer aus dem Baden-Württembergischen Main-Tauber- und Hohenlohekreis sehen in der Kooperation einen starken positiven Synergieeffekt für die Angebotsbreite beider Unternehmen. Die geballte Innovationskraft der Branchenspezialisten bietet Kunden kompetente Rundum-Unterstützung im Bereich Digitalisierung, IIoT, Industrie 4.0 und KI im Ex-Bereich. Beide Unternehmen bedienen bisher bereits ein weltweites Kundensegment in der Chemie, Erdölverarbeitung, Pharmazie und anderen anspruchsvollen Prozess-Industriezweigen.

i.safe MOBILE ist Innovations- und Weltmarktführer für explosionsgeschützte Mobilgeräte und -lösungen. Die i.safe MOBILE GmbH mit Sitz in Lauda-Königshofen wurde 2011 gegründet und ist als Weltmarktführer heute mit mehr als 80 Mitarbeitern einer der innovativsten Entwickler von mobilen Kommunikationsgeräten wie Mobiltelefonen, Smartphones, Tablet-PCs zur sicheren Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Ingenieure und Spezialisten entwickeln am Standort Lauda-Königshofen praxisorientierte Produkte und individuelle, kundenspezifische Softwarelösungen auf Basis der gesetzlichen Vorschriften wie ATEX, IECEx und NEC 500. i.safe MOBILE ist mit einer Niederlassung in Singapur sowie durch Vertriebspartner in 72 Ländern in Europa, den USA, Lateinamerika, Südafrika, dem Mittleren Osten, Australien und Asien präsent.

R. STAHL, Technologieführer im elektrischen Explosionsschutz und mit einem jährlichen Umsatz von rund 274 Mio. € die Nummer drei im Weltmarkt, bietet Kunden der Prozessindustrie, der Gas- bzw. LNG-Branche und auch des Schiffbaus Produkte und Lösungen von elektrischen Betriebsmitteln über komplexe Steuerungen bis hin zu kundenspezifischen Applikationen. Mit den mobilen Endgeräten von i.safe MOBILE schließt das börsennotierte Unternehmen eine strategische Lücke für Mobile-Worker-Anwendungen und rundet sein Angebot als Komplettanbieter insbesondere im Bereich der Automatisierungslösungen ab. Schon heute bietet R. STAHL ein breites Portfolio zur Errichtung digitaler Infrastruktur in Ex-Bereichen wie z.B. WIFI-Netzwerke. Mit den Produkten von i.safe MOBILE erweitern sich die Möglichkeiten auch auf die Nutzung neuer Technologien wie den 5G-Standard im Mobilfunk.

"Durch unser gebündeltes Wissen und die Innovationskraft beider Unternehmen verstärken wir auch mittel- und langfristig unsere internationale Präsenz und Marktführerschaft im Ex-Bereich. Die Partnerschaft mit R. STAHL unterstreicht unsere Vision, mit den sichersten und neuesten Technologien unseren Kunden technisch und wirtschaftlich optimale Produkte und Lösungen für ihre Digitalisierung zu bieten", so Martin Haaf, CEO von i.safe MOBILE.

"Die Portfolios beider Firmen ergänzen sich aufgrund des hohen technologischen und innovativen Anspruchs der Produkte und Lösungen nahtlos. Mit den mobilen Kommunikationsgeräten von i.safe MOBILE können wir unseren Kunden als One-Stopp-Supplier für deren Automatisierungsaufgaben noch umfassendere Lösungen aus einer Hand bieten, insbesondere da Explosionsschutz eine vergleichsweise komplexe und sicherheitsrelevante Disziplin ist," zeigt sich Carsten Brenner, Leiter Business Unit Automation bei R. STAHL überzeugt.

Fotos stehen auf unserer Website www.r-stahl.com unter: Unternehmen - News - Pressematerial (https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/news/pressematerial/) zum Download bereit. Über R. STAHL - www.r-stahl.com R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie - inklusive LNG-Anwendungen - sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2022 erwirtschafteten 1.676 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 274 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen. Kontakt: R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Investor Relations & Corporate Communications

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland



Tel. +49 7942 943-1369

investornews@r-stahl.com



19.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com