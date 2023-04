Zürich (ots) -Zegna hat offiziell seinen neuen Shop im Globus Zürich Bahnhofstrasse eröffnet. Die zirka 80 Quadratmeter grosse Verkaufsfläche ist in der im November 2022 neu eröffneten Herrenabteilung des renommierten Schweizer Kaufhauses gelegen und überzeugt mit einem neuen modernen Zegna Store-Design und einer feinen Auswahl an luxuriöser Freizeitbekleidung und der Outdoor-Kollektion. Seit 2021 ist Zegna bereits Teil der Globus-Schuhwelt.Jeder Weg bei Zegna beginnt und führt zu Oasi Zegna, der Heimat der Werte der Marke und der Inspiration für die Kollektion Frühjahr/Sommer 2023. Der künstlerische Leiter Alessandro Sartori hat diese neue Saisongarderobe in zwei verschiedenen Kapiteln entworfen: Luxus-Freizeitkleidung und die Outdoor-Kollektion. Die Luxuriöse Freizeitkleidung verbindet Funktionalität mit einem Höchstmass an luxuriöser Handwerkskunst und zeigt den kultigen Triple Stitch-Sneaker der Marke. Die neue Saison begrüsst auch die neue Outdoor-Kollektion von Zegna, die eine Zusammenarbeit mit dem kanadischen Trailrunning-Label Norda umfasst und innovative Textilien wie Dyneema - die Stärkste Faser der Welt - enthält.Pressekontakt:Franziska GaemperleMagazine zum Globus AGLintheschergasse 78001 Zürichmedia@globus.chOriginal-Content von: Magazine zum Globus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004627/100905652