Am deutschen Aktienmarkt legt die jüngste Rally zur Wochenmitte eine Verschnaufpause ein. Nach einem weiteren Hoch seit Anfang 2022 am Vortag verliert der DAX -0,24% dabei kurz nach dem Auftakt rund 0,2 Prozent auf 15.850 Punkte. Schon an der Wall Street hatte sich am Dienstag kaum noch etwas getan. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen beeinflussen:1. Vorgaben aus den USA Die US-Aktienmärkte ...

