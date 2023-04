Volvo entscheidet sich für die SunLike-LED-Technologie

Erste Anwendung in Produktionsfahrzeugen, später in Wohnräumen, Krankenhäusern, Schulen, Museen und Gartenbauanlagen

Höherer Komfort für Fahrgäste, z. B. durch Stärkung des Gedächtnisses, besseren Sehkomfort, Nachbildung des natürlichen Lichts usw.

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890), ein weltweiter Hersteller von optischen Halbleiterprodukten, hat bekannt gegeben, dass der neue Volvo EX90 Elektro-SUV mit seinen SunLike LED-Leuchten ausgestattet sein wird. Dies ist die erste Anwendung der SunLike-Technologie mit Sonnenspektrum in Serienfahrzeugen.

Volvo EX90 mit SunLike-Technologie (links)/Vergleichsdiagramm des Farbumfangs zwischen SunLike- und herkömmlichen LEDs (rechts) (Grafik: Business Wire)

SunLike, von Seoul Semiconductor entwickelt und weltweit zum ersten Mal in Serie produziert, ist eine gesunde Lichttechnologie, die das natürliche Licht nachahmt und so den 24-Stunden-Biozyklus des menschlichen Körpers schützt. In den vergangenen fünf Jahren hat Seoul Semiconductor gemeinsam mit der Harvard University in den Vereinigten Staaten, der Universität Basel in der Schweiz und der Seoul National University in Korea mehrere klinische Studien durchgeführt, die bestätigen, dass die Verwendung des SunLike Sonnenspektrums Verbesserungen bei Kurzsichtigkeit, Zellregeneration, Gedächtnisverbesserung und Nachbildung natürlicher Farben bewirken kann.

VERBESSERUNG DER KURZSICHTIGKEIT

Licht ist nicht gleich Licht, und Beleuchtung ist nicht gleich Beleuchtung. Je näher die Beleuchtung am natürlichen Licht liegt, desto besser. Licht ist eine Masse von Teilchen mit Energie. Je länger unsere Augen also starkem blauen Licht mit hoher Energie ausgesetzt sind, desto größer ist die Gefahr, dass unsere Photorezeptorzellen geschädigt werden und sich Kurzsichtigkeit entwickelt. Aus diesem Grund haben Kinder in Asien, die mehr Zeit in geschlossenen Räumen als im Freien bei natürlichem Licht verbringen, eine hohe Prävalenz von Myopie.

Laut der Studie "Recovery From Form-Deprivation Myopia in Chicks Is Dependent Upon the Fullness and Correlated Color Temperature of the Light Spectrum (2020)" des Singapore Eye Research Institute (SERI) kann Myopie durch die Verwendung von SunLike verbessert werden.

ZELLREPRODUKTION

Natürliches Licht beeinflusst auch den Schlaf. Das abendliche Sonnenlicht fördert die Ausschüttung von Melatonin, das den Schlaf fördert. Es heißt, dass sich mehr als 70 unserer 60 Billionen Körperzellen im Schlaf regenerieren. Seoul Semiconductor hat im Rahmen der von der Universität Basel in der Schweiz durchgeführten Studie "Effect of daylight LED on visual comfort, melatonin, mood, waking performance and sleep (2019)" bestätigt, dass SunLike-Beleuchtung die Schlafqualität im Vergleich zu herkömmlichen LEDs verbessert.

VERBESSERUNG DES GEDÄCHTNISSES

Guter Schlaf verringert das Risiko, dass sich Giftstoffe im Gehirn ansammeln, und verbessert die Gedächtnis- und Konzentrationsleistung. Seoul Semiconductor bestätigte im Rahmen der von der Harvard Medical School durchgeführten Studie "Daytime Exposure to Short Wavelength-Enriched Light Improves Cognitive Performance in Sleep-Restricted College-Aged Adults (2021)", dass sich die Problemlösungsfähigkeiten um 5 und die Geschwindigkeit bei der Problemlösung um das 3,2-fache verbesserten, wenn SunLike-Beleuchtung verwendet wurde.

FARBWIEDERGABE

Herkömmliche LEDs mit CRI 90 haben eine 90%ige Farbskala von 14 Farben bei hohem CRI 90 (Sonnenlicht 100). SunLike hat jedoch eine 95%ige Farbskala aller 99 Farben. Dies bedeutet, dass sie der Farbe, die man im natürlichen Sonnenlicht sieht, am nächsten kommt.

Laut Dan Fidgett, Leiter der Abteilung Materialien und Farben bei Volvo, "heben sich die fortschrittlichen Materialien und das Innendesign des Volvo EX90 durch die Nutzung des Lichtspektrums der SunLike-LEDs deutlicher und ohne Farbverfälschung ab". Fidgett fügte hinzu: "Die Verwendung von SunLike-LEDs im Innenraum des Volvo EX90 ist ein weiteres Beispiel für unser Bestreben, innovative Technologien einzuführen, die unseren Kunden ein neues Premium-Fahrzeugerlebnis bieten."

Für alle Elemente der Innenbeleuchtung des Volvo EX90 wird SunLike installiert. SunLike-LEDs werden bereits von großen Museen und Kunstgalerien auf der ganzen Welt eingesetzt, z. B. um die Farben und Texturen der Wandmalereien der Ruinen von Pompeji in Italien zu enthüllen.

N. Kobayashi, Hauptentwickler von SunLike und technischer Berater von Seoul Semiconductor (ehemaliger CEO von TMAT), erklärt: "SunLike ist eine differenzierte, qualitativ hochwertige ‚gesunde Beleuchtung', die alle Vorteile des natürlichen Lichts aufweist. Die Technologie wird an vielen Orten eingesetzt, z. B. in Wohnräumen, in denen sich die Menschen ausruhen, in Krankenhäusern, in denen es keine Aktivitäten im Freien gibt, in Schulen, in denen Konzentration und Sehkraft wichtig sind, in Gewächshäusern für den Gartenbau, die Licht benötigen, usw."

Neben dem Volvo EX90 wird SunLike auch den ‚Polestar 3' ausstatten, der die gleiche Technologiebasis aufweist.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor ist der zweitgrößte globale LED-Hersteller der Welt ein Ranking ohne den Captive-Markt und besitzt mehr als 18.000 Patente. Auf der Grundlage eines differenzierten Produktportfolios bietet Seoul eine breite Palette von Technologien an und fertigt innovative LED-Produkte für die Innen- und Außenbeleuchtung, für die Automobilindustrie, für IT-Produkte wie Smartphones, Computerbildschirme und andere Anwendungen sowie für den UV-Bereich in Massenproduktion. Die Produkte, die von Seoul weltweit erstmalig entwickelt und massenhaft gefertigt wurden, werden jetzt zum LED-Industriestandard und führen den globalen Markt an: WICOP eine gehäuselose LED, Acrich eine mit Wechselstrom betriebene Hochspannungs-LED, nPola eine LED mit der 10-fachen Leistung einer herkömmlichen LED, Violeds eine hochmoderne LED für die UV-Reinigung sowie eine Glühfaden-LED-Technologie mit Lichtabgabe in alle Richtungen, SunLike eine LED mit natürlichem Sonnenlichtspektrum und mehr. Weitere Informationen finden Sie auf www.seoulsemicon.com/en, YouTube und LinkedIn.

