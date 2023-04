DJ PTA-News: Frequentis AG: Modernisierung Luftfahrtkommunikation für die Republik Korea

Wien (pta/19.04.2023/09:30) - * Die Korean Airport Cooperation (KAC) führt eine umfassende Modernisierung ihrer Kommunikationsfähigkeiten durch * Das neue System bietet der KAC die beste Performance und Zuverlässigkeit am Markt * Das koreanische Unternehmen IB Leaders war für Teile der lokalen Lieferung verantwortlich

In enger Zusammenarbeit mit dem koreanischen Unternehmen IB Leaders hat KAC den Aeronautical Message Handling (AMHS) Switch von Frequentis Comsoft erfolgreich in Betrieb genommen. Die vollständig redundante und virtualisierte Lösung erhöht die Kommunikationsfähigkeit und unterstützt die grundlegenden und erweiterten AMHS-Serviceprofile der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO sowie die Herstellung internationaler Verbindungen.

Das System befindet sich am Gimpo International Airport, dem Hauptsitz von KAC und Teil der verkehrsreichsten Strecke der Welt (Seoul Gimpo nach Jeju). Neben dem marktführenden Message Handling System umfasst die Lösung eine Reihe weiterer Lösungen zur Unterstützung der zentralen Überwachung aller Systemkomponenten sowie den Netzwerkverzeichnisdienst CADIR. Das Redundanzkonzept ermöglicht eine vollständige Redundanz aller Komponenten ohne einen Single Point of Failure.

"Wir sind stolz darauf, mit KAC unsere Kundenbasis, die derzeit aus fast 70 zufriedenen AMHS-Kunden weltweit besteht, kontinuierlich zu erweitern. Dank der guten Zusammenarbeit mit IB Leaders konnten wir das System trotz der globalen Herausforderungen und Reisebeschränkungen, die aufgrund der Pandemie immer noch bestehen, rechtzeitig liefern. Wir freuen uns darauf, das Message Handling für KAC in Zukunft weiter auszubauen", so Constantin von Reden, Frequentis Comsoft Geschäftsführer und Mitglied des ATM Executive Boards.

Der Marktführer von Frequentis Comsoft ist gleichzeitig auch das wichtigste AMHS-System im asiatisch-pazifischen Raum. Die Lösung für KAC wird die internationale Zusammenarbeit unterstützen, da die meisten Nachbarländer mit direkten Datenverbindungen auch das Message Handling System von Frequentis Comsoft nutzen. Damit wird die beispiellose Geschichte kontinuierlicher ATM-Verbesserungen im asiatisch-pazifischen Raum fortgesetzt, die 2011 mit der ersten operativen AMHS-Verbindung der Region zwischen Singapur und Indien, die beide dieselbe Lösung nutzen, begann.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.100 MitarbeiterInnen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und RepräsentantInnen über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Über FREQUENTIS Comsoft

Seit 2016 ist Frequentis Comsoft das Kompetenzzentrum der Frequentis-Gruppe für AMHS, AIM, Surveillance-Technologien und ATM-Systeme. Frequentis Comsoft bietet softwarezentrierte Lösungen, die die gesamte Kette der Surveillance-Daten abdecken: von der Sensorik über die Verteilung und Verarbeitung bis hin zur Anzeige.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com

