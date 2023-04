Die Zusammenarbeit von SFC Energy und Johnson Matthey wird noch enger. JM wird an SFC Protonenaustauschmembran-Komponenten (PEMs) liefern. Auch gibt es eine Vereinbarung zur Lieferung von Katalysatoren für DMFC-Brennstoffzellen. Für SFC ist dies aus Sicht der Analysten von First Berlin ein wichtiger Schritt. So kann SFC die Liefersicherheit deutlich ...

