Am Vortag hat der deutsche Leitindex seine Rally fortgesetzt und bei 15.916 beziehungsweise 15.882 neue Hochs auf Intraday- respektive Schlusskursbasis markiert. Am Mittwoch kann der DAX das Niveau nicht ganz halten, wobei sich die Gewinnmitnahmen in Grenzen halten. Anleger sollten auf Allianz, Brenntag, Commerzbank, Deutsche Post und Mercedes-Benz ein genaueres Auge werfen.

Den vollständigen Artikel lesen ...