Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 GORE German Office Real Estate AG nimmt Gespräche mit der BrickMark Group AG auf über eine strategische Beteiligung an der BrickMark Group und eine Kooperation zur Tokenisierung von Real Estate Assets Frankfurt am Main, 19. April 2023 - Der Vorstand der GORE German Office Real Estate AG ("GORE", ISIN DE000A0Z26C8) und die BrickMark Group AG ("BrickMark Group") haben sich heute darauf verständigt, konkrete Gespräche über den Erwerb einer strategischen Beteiligung der GORE an der BrickMark Group aufzunehmen. Grundlage soll ein gemeinsames Geschäftsmodell zur Tokenisierung von Real Estate Assets sein. Die BrickMark Group mit Sitz in der Schweiz ist ein globaler Pionier und führender Anbieter in Europa von Tokenisierungslösungen zur Überführung von Real Estate Assets und -Projekten in digitale Anlageprodukte. Die BrickMark Group übernimmt dabei über ihre Plattform BRICKGATE als sog. "One Stop Shop" die Konzeptionierung, Strukturierung und Umsetzung der Tokenisierungsprojekte. Aktuell in Vorbereitung befindet sich die Tokenisierung von zwei internationalen Gewerbeimmobilien mit einem Volumen von insgesamt mehr als CHF 400 Mio. Nachdem die GORE ihre Pläne zur Übernahme eines Real Estate-Portfolios von einem Luxemburger Investor aufgegeben hat, bietet die geplante Kooperation mit der BrickMark Group der GORE die Möglichkeit zur Neuausrichtung und Erweiterung ihres Geschäftsmodells auf dem schnell wachsenden Markt digitaler Real Estate Assets. Die GORE möchte sich so einen exklusiven Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten im Geschäftsfeld digitaler Real Estate Assets sichern. An ihren Plänen zum Abverkauf ihres aktuellen Immobilienbesitzes hält die GORE weiterhin fest.



