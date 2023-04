LinkedIn veröffentlicht zum zweiten Mal die Liste der Top Companies in Österreich. Die Rangliste zeigt die 25 Unternehmen in Österreich, die ihren Mitarbeitern die besten Karrierechancen bieten, fasst LinkedIn zusammen. In der Liste sind einige heimische Börsenotierte bzw. deren Töchter, etwa RHI Magnesita, KTM (gehört bekanntlich zur börsenotierten Pierer Mobility), Palfinger, OMV, AT&S, RBI, Andritz und Verbund. Die Top 25: Infineon, Siemens, Takeda, Novartis, RHI Magnesita, KTM, Palfinger, Boerhinger Ingelheim, OMV, Accenture, ÖBB, AT&S, RBI, Red Bull, Atos, Mondi, Andritz, ABB, Deloitte, Verbund, Hofer, BMW, Bosch, Generali, Liebherr.

