ID Finance sichert sich eine mit 30 Millionen Dollar Kreditfazilität von dem US-amerikanischen Assetmanager SR Alternative Credit, um sein Wachstum in Mexiko zu unterstützen

Die revolvierende Kreditlinie wird das Wachstum der Konsumentenkredite in Mexiko unterstützen, da ID Finance dort über 2 Millionen registrierte Nutzer verfügt

Die Vereinbarung mit SR Alternative Credit folgt auf die erfolgreiche 30 Millionen Euro betragende Finanzierungsrunde in Spanien, die von dem institutionellen Investor Kingsway Capital aus Großbritannien angeführt wurde.

Mexiko-Stadt, 19. April 2023 - ID Finance, ein führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko hat sich eine mit 30 Millionen Dollar bezifferte vorrangig besicherte revolvierende Kreditfazilität von SR Alternative Credit, einer Tochtergesellschaft von Spouting Rock Asset Management, LLC gesichert. Diese Transaktion folgt auf dem kürzlich erfolgten Kapitalzuschuss in ID Finance Spain in Höhe von 30 Millionen Euro von dem Assetmanager Kingsway Capital aus Großbritannien. Die Kreditfazilität ist zur Unterstützung des Wachstums des Konsumentenkreditgeschäfts in Mexiko vorgesehen, das sich in den letzten Jahren stark ausgeweitet hat. Das Finanzierungsgeschäft ist über einen Master Collection Trust Fund, der in Mexiko eingerichtet wurde, strukturiert, wobei Actinver S.A, Multiple Banking Institution, Financial Group Actinver exklusiv als unabhängiger Treuhänder des unwiderruflichen Verwaltungsvertrag und Zahlungsquelle agiert hat. Diese Struktur ermöglicht es ID Finance, auf effiziente Art und Weise die Cashflows zu handhaben und gleichzeitig ein sicheres und bequem zu nutzendes Cash-Kontrollwerkzeug für den Investor sicherzustellen. ID Finance verfügt aktuell in Mexiko über 2 Millionen einmalige registrierte Nutzer und erzeugte im Jahr 2022 98 Millionen Euro an Konsumentenkrediten. Im 1. Quartal 2023 behielt sie diese Entwicklung mit einer vergebenen Summe in Höhe von 22 Millionen Euro bei, was ein 12-%tiges Wachstum im Vergleich mit dem letzten Quartal 2022 bedeutet. Durch die Unterstützung der neuen Kreditfazilität zielt das Unternehmen auf eine weitere Beschleunigung seines Wachstums ab, wobei der Fokus ebenfalls auf die Stärkung seiner Rentabilität liegt während es unter der Leitung der Country Managerin Leslie Sánchez weitere Optimierungen durchläuft. "Wir freuen uns, unser Konsumentenfinanzierungsgeschäft in Mexiko auf ein höheres Niveau zu heben und uns als die ultimativen Marktführer in diesem Segment zu positionieren. Wir haben das Talent und die Expertise, um das Potential von ID Finance in Mexiko weiter zu maximieren," sagte Leslie Sánchez, Country Managerin von ID Finance Mexiko. Boris Batin, CEO und Mitbegründer von ID Finance, hob hervor: "Diese Kreditfazilität ist ein Beweis für die Stärke unseres Geschäftsmodells und das Potential für weiteres Wachstum in dem mexikanischen Konsumentenkreditmarkt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SR Alternative Credit und sind der Meinung, dass ihre Unterstützung uns helfen wird, die Innovation in unserem Sektor voranzutreiben." Peter Faigl, Chief Investment Officer von SR Alternative Credit, betonte: "Die Partnerschaft mit ID Finance Mexiko ist etwas Wunderbares und wir freuen uns, ihre Wachstumsstrategie in diesem vielversprechenden Markt zu unterstützen. Angesichts der erheblichen Erfolgsbilanz glauben wir, dass das Unternehmen sich in einer ausgezeichneten Position befindet, um neue unterversorgte Kunden anzulocken und so die finanzielle Inklusion in Lateinamerika zu fördern." Über ID Finance www.idfinance.com

ID Finance ist ein führendes Finanztechnologieunternehmen mit Sitz in Spanien und Tätigkeiten in Spanien und Mexiko. Sein Angebot konzentriert sich auf das Privatkundengeschäft und Finanzierungslösungen. Es gehört zu den wenigen Finanztechnologie-Unternehmen in Spanien und Mexiko, die sich verpflichtet haben, ihren CO2-Fußabdruck zu berechnen und zu kompensieren. Das Unternehmen ist konstant rentabel und hat seit seinem Beginn 2015 etwa 10 Millionen Kreditanträge abgewickelt. Im Jahr 2021 führte ID Finance Plazo, eine führende Wellness-App, auf dem spanischen Markt ein. Nach dem Erfolg in diesem Land plant das Unternehmen nun, sie in der zweiten Jahreshälfte ebenfalls in Mexiko zu veröffentlichen. Über SR Alternative Credit www.sraltcredit.us SR Alternative Credit ist ein alternativer Assetmanager mit einer Ausrichtung auf das vermögensbasierte Kreditgeschäft mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Durch seine Tätigkeit an der Schnittstelle von Investoren, die auf der Suche nach attraktiven risikogewichteten Renditen sind, und aufstrebenden Unternehmen stellt SR Alternative Credit Kapitel für eine Expansion, Akquisitionen oder Wachstum zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.sraltcredit.us . Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

Katia Ballano GöringÇ

PR & Communications Manager ID Finance Plazo

katia.ballano@idfinance.com

Tel: +34 649 799 327 Oder / und Leslie Sánchez

Country Managerin Mexiko

leslie.sanchez@idfinance.com

Tel: +52 55 50059720



