Andritz geht eine Partnerschaft mit HydrogenPro, einem Anbieter von Technologien und Systemen für grünen Wasserstoff, ein. Die Unternehmen wollen gemeinsam die Fertigung und Montage von Elektrolyseuren für den europäischen Markt ausbauen. "Diese nicht-exklusive Partnerschaft wird es Andritz ermöglichen, die Technologie von HydrogenPro in sein EPC-Angebot an Lösungen für grünen Wasserstoff aufzunehmen", heißt es seitens Andritz. Sami Pelkonen von Andritz erklärt: "Andritz will ein weltweit führender Anbieter von kompletten Anlagen und Lösungen für die Produktion von grünem Wasserstoff auf Basis verschiedener Elektrolyse-Technologien werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit HydrogenPro. Gemeinsam ...

