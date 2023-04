Bonn/Warschau (ots) -Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster, hat aus Anlass des 80. Jahrestages des Aufstands im Warschauer Ghetto vor einem erneuten Erstarken des Antisemitismus in Deutschland gewarnt und eine Bildungsoffensive gefordert, um dem entgegenzutreten. Bei phoenix sagte Schuster: "Es gibt einen antisemitischen Bodensatz in Deutschland, der offensichtlich zahlenmäßig zwar nicht größer wird, aber das, was man sich getraut zu tun, zu sagen, das nimmt zu. Es ist eine Enthemmung, die wir beobachten. Hier gibt es nur eine Lösung: Bildung, Bildung, Bildung. Diese Bildung muss im Kleinkindalter beginnen und sich über die Schulzeit erstrecken." Niemand dürfe sagen, "schon wieder dieses Thema". "Es ist wichtig, mit entsprechender Empathie Kinder und Jugendliche hier von vorneherein immun zu machen", so Schuster weiter.Dass es heute täglich antisemitische Übergriffe in Deutschland gebe, sei "eine Entwicklung, die keiner vorhergesagt hat, an die keiner im Alptraum geglaubt oder gedacht hat", sagte der Präsident des Zentralrats der Juden. "Nach den Geschehnissen vor 80 Jahren, nach den Geschehnissen des Nationalsozialismus hätte man eigentlich meinen können, dass die Menschheit gelernt hat." Gedenktage wie der zum Aufstand im Warschauer Ghetto seien wichtig, um auf einen Teil der Geschichte des Nationalsozialismus hinzuweisen, der im nichtjüdischen Umfeld sonst leicht in Vergessenheit gerate. In diesem Zusammenhang rief er dazu auf, mutiger zu sein: "Lernen können wir heute daraus, dass es darum geht, sich rechtzeitig zu erheben, Widerworte zu geben und vor allen Dingen, Zivilcourage zu zeigen und sich nicht einschüchtern zu lassen", sagte Schuster. An der Gedenkfeier in Warschau werden unter anderem Israels Staatspräsident Jitzchak Herzog und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen.Das komplette Interview sehen Sie unter: https://phoenix.de/s/ijPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5489146