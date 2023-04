Siemens Energy wird in den nächsten Jahrzehnten von einer Verlagerung hin zu erneuerbaren Energien und Energiesicherheitsinitiativen profitieren, insbesondere in den Bereichen Transformation of Industry, Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) und Grid Technologies. Insbesondere SGRE scheint sich an einem Wendepunkt zu befinden, da die Bemühungen des Managements, den Turnaround zu schaffen, zunehmend vom Rückenwind des Marktes unterstützt werden. Die Analysten von AlsterResearch heben ihre Schätzungen an und stufen die Aktie erneut mit KAUFEN und einem neuen Kursziel von EUR 27,00 ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Siemens%20Energy%20AG