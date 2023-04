Die Auto1 Group (AG1) hat kürzlich ihren Auto1 Group Price Index veröffentlicht, der Einblicke in die monatliche Entwicklung der Gebrauchtwagenpreise im Großhandel in Europa gibt. Nach dem Rückgang im vierten Quartal beobachtete AG1 im ersten Quartal 2023 ein stabileres Preisumfeld. Zu diesem Zeitpunkt stützen die Daten den Unternehmensausblick für das GJ23, welcher eine relativ stabile Entwicklung des Absatzes erwartet. Die Experten von AlsterResearch halten daher an ihren Schätzungen für das GJ23 fest und erwarten, dass AG1 den Umsatz moderat steigern und den operativen Verlust weiter reduzieren wird. AlsterResearch geht weiterhin davon aus, dass AG1 den operativen Break-Even im GJ24 erreichen wird. Nach Rollen des Modells und der Einführung der FY25E-Schätzungen bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihr Kursziel von EUR 10,50. Das Rating bleibt KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AUTO1%20GROUP%20SE