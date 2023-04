EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Rating

SAF-HOLLAND SE: Ratingagentur Scope vergibt Investmentgrade Rating BBB-



19.04.2023 / 11:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SAF-HOLLAND: Ratingagentur Scope vergibt Investmentgrade Rating BBB-

Bessenbach (Deutschland), 19. April 2023. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat heute den Ratingbericht der Scope Ratings GmbH ("Scope") erhalten. Nach Analyse der geschäftsspezifischen und Finanzrisiken hat Scope das Rating der SAF-HOLLAND SE auf BBB- mit einem stabilen Ausblick festgelegt. Das von Scope Ratings GmbH neu vergebene Rating BBB-/stabil liegt auf dem gleichen Niveau wie das zuvor von der Scope Hamburg GmbH im April 2022 vergebene Rating.

In Zusammenhang mit der Ratingvergabe geht Scope auch auf die Auswirkungen der kürzlich abgeschlossenen Akquisition des schwedischen Bremssystemspezialisten Haldex AB auf das Finanzprofil von SAF-HOLLAND ein. Die Finanzierung der Akquisition führt kurzfristig zu einem entsprechenden Anstieg der Finanzverbindlichkeiten.

Positiv bewertet wurden die sich aus dem Zusammenschluss der Unternehmen ergebenden Vorteile, wie die nochmals verbesserte starke Marktposition, die verbreiterte Kundenbasis und das sich ergänzende Produktportfolio. Weiter untermauert wurde die Einschätzung durch die breitere internationale Präsenz und den steigenden Anteil des profitableren Aftermarket-Geschäfts am Konzernumsatz. Einer besseren Bewertung standen, laut Scope, die in den letzten Jahren vergleichsweise hohe Volatilität des freien Cashflows, die zyklischen Risiken des Geschäfts und die im Branchenvergleich noch ausbaufähige operative Profitabilität entgegen.

Der stabile Ausblick basiert laut Scope auf der Erwartung, dass das Unternehmen mit seinem resilienten Aftermarket-basierten Geschäftsmodell auch einem moderaten zyklischen Abschwung in den globalen Nutzfahrzeugmärkten widerstehen könnte. Eine Verbesserung des Ratings könnte zukünftig durch eine schrittweise Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten und die weitere Steigerung des freien Cashflows ermöglicht werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 konnte SAF-HOLLAND trotz eines herausfordernden Umfelds einen freien operativen Cashflow von 120,0 Mio. Euro erwirtschaften und so eine hohe Eigenfinanzierungskraft unter Beweis stellen. Der Vorstand von SAF-HOLLAND erklärte bei der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022, dass die Verschuldung auf Basis von steigender Profitabilität und weiterem konsequenten Management der Kapitalbindung im Umlaufvermögen wieder deutlich zurückgeführt werden soll. Zum Ende des Geschäftsjahres 2024 wird ein Verhältnis von Netto-Finanzverbindlichkeiten zum EBITDA von weniger als 2 angestrebt (im Vgl. zu rund 2,6 zum 31.12.2022). Kontakt: Stephan Haas Head of Investor Relations, Corporate und ESG Communications Tel: +49 6095 301 803 ir@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer, Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger sowie Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, Haldex, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Rund 5.900 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. Die SAF-HOLLAND Aktie ist seit 2007 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com .







Kontakt:

Stephan Haas

Leiter Investor Relations, Corporate und ESG Communications



SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Telefon +49 6095 301-803

ir@safholland.de



19.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com