FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 285 (295) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 56 (62) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 36 (29) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 300 (290) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS VINACAPITAL VIETNAM OPP, FUND WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 500 P - BERENBERG CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PENDRAGON PRICE TARGET TO 36 (35) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS NETWORK INTL TO 'NEUTRAL' (OP) - PRICE TARGET 387 (330) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 610 (580) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALEON PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS WISE PRICE TARGET TO 880 (900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1000 (820) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PENDRAGON PRICE TARGET TO 29 (28) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES REINITIATES EUROWAG WITH 'BUY' - PRICE TARGET 144 PENCE - JEFFERIES REINITIATES PAYPOINT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 550 PENCE - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 570 (585) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 210 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2950 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 650 (500) PENCE - 'BUY' - ODDO BHF RAISES EASYJET TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 560 (425) PENCE - PEEL HUNT STARTS VOLEX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 300 PENCE - RPT/BERNSTEIN STARTS COMPASS GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 2400 PENCE - RPT/BERNSTEIN STARTS EXPERIAN WITH 'MARKET-PERFORM' - PRICE TARGET 2700 PENCE - RPT/BERNSTEIN STARTS INTERTEK WITH 'MARKET-PERFORM' - PRICE TARGET 4300 PENCE - STIFEL CUTS ON THE BEACH GROUP TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 120 (140) PENCE - STIFEL RAISES EASYJET TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 550 (300) PENCE - UBS RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'BUY'



