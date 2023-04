Netflix mit Q1 Zahlen und WTI im Chart-Check

Werbung







Nach den erfreulichen Zahlen des letzten Quartals in 2022 waren die Erwartungen an Netflix entsprechend hoch. Diese legten am vergangenen Abend jedoch gemischte Zahlen vor. Außerdem: WTI im Chart-Check: Wie steht es aktuell um den Ölpreis?



Zum Start der Quartalssaison der großen Tech-Unternehmen legte am vergangenen Dienstagabend der Streamingriese Netflix seine Quartalszahlen vor. Diese fielen gemischt aus.Vor allem enttäuschten die Zahlen der Neukunden. Im ersten Quartal konnten die Kundenzahlen auf insgesamt 232,5 Millionen Nutzerkonten gesteigert werden, was einem Plus von 1,75 Millionen Konten entspricht. Hier wurde ein deutlich dynamischeres Wachstum erwartet, nachdem die Q4-Zahlen des vergangenen Jahres in dieser Hinsicht bereits überzeugen konnten. Die Aktie reagierte zunächst negativ auf die Bekanntgabe mit einem Minus von über 10 Prozent. Im Anschluss konnte sie sich dann in einer ersten Gegenbewegung wieder erholen - nicht zuletzt aufgrund der Bekanntgabe die Weitergabe von Passwörtern stärker einschränken zu wollen, wodurch Netflix mit einem stärkeren Wachstum im zweiten Halbjahr rechnet.









Öl: Das schlimmste überstanden?



Im vergangenen Jahr durchlief der Ölpreis eine Achterbahnfahrt mit diversen Hochs und Tiefs. Zum Start diesen Jahres konnte sich der Ölpreis stabilisieren - nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Nachrichten. Doch auch von technischer Seite bietet der Chart einige interessante Signale. Wie es genau um den Chart des WTI derzeit steht, hat unser Analyst Jörg Scherer im jüngsten Daily Trading TV zusammengefasst. Das Video finden Sie kostenlos zum Abruf in unserer Mediathek.









Quelle: HSBC