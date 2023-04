Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): Private Equity - Teil eines optimalen Portfolios?

14.04.2023 - Im aktuellen Marktumfeld sind Geldanlagen gefragt, die einen wirksamen Schutz vor Inflation bieten und ein Portfolio stabilisieren können. Damit rückt Private Equity für geeignete Investoren in den Fokus.

Die Zeiten stetig steigender Aktienmärkte in einem ruhigen wirtschaftlichen Umfeld scheinen erst einmal vorbei. Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg bescherten Anlegern die höchste Inflation seit 40 Jahren und hohe Schwankungen an den Finanzmärkten. So verzeichneten Aktien und Anleihen in den letzten Jahren teilweise schmerzvolle Verluste.

Private Equity eröffnet bei entsprechender Risikobereitschaft Zugang zu nicht-börsennotierten Unternehmen und damit die Partizipation an vor- und außerbörslicher Wertentwicklung. Als zusätzliche Anlageklasse zu Aktien und Anleihen bietet Private Equity nicht nur ein hohes Renditepotenzial, sondern wirkt auch als Diversifikator, um die Volatilität in einem Gesamtportfolio zu stabilisieren.

Doch die Anlageklasse Private Equity ist illiquide sowie komplex und auch mancher Fonds in dieser Anlageklasse hat in der Vergangenheit seine Versprechen nicht einhalten können bis hin zum Totalverlust. Daher sollten sich Anleger vor einem Investment, das in der Regel eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren hat, unter Zuhilfenahme von Experten detailliert mit diesem Anlagethema auseinandersetzen ...