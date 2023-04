Die US-Quartalsberichtssaison nimmt weiter Fahrt auf. Auch der Technologiebereich, der in den letzten Wochen so exzellent gelaufen ist, wird von nun an immer stärker von der Zahlenflut erfasst werden. Spätestens ab der nächsten Handelswoche geht es hier dann richtig zur Sache. Auch Microsoft wird in der kommenden Handelswoche Farbe bekennen müssen. Wenige Tage vor der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen präsentiert sich die Aktie in aussichtsreicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...