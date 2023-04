Original-Research: NEON EQUITY AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu NEON EQUITY AG



Unternehmen: NEON EQUITY AG

ISIN: DE000A3DW408



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 10,76 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Schaffer



- Seit Unternehmensgründung stets positive Ergebnisse erzielt - Erfolgreiches Jahr 2022 mit Nachsteuerergebnis von fast 12 Mio. EUR

Die NEON EQUITY AG ist seit dem 13.Januar 2023 am Primärmarkt der Börse Düsseldorf gelistet und ist seit dem 01. Februar 2023 auf Xetra handelbar. Dabei handelte es sich um ein reines Listing, ohne Einwerbung eines Emissionserlöses. Gemäß Unternehmensfokus plant die Gesellschaft sich als strategischer Investor an Unternehmen mit Zukunftspotenzial zu beteiligen oder diese zu gründen. Hier liegt die strategische Zielsetzung zu Grunde, wonach der Unternehmenswert der Portfoliounternehmen durch die Implementierung einer Kapitalmarktstrategie nachhaltig gesteigert werden soll. Im Rahmen ihres Beteiligungsansatzes werden die Portfoliounternehmen nicht nur mit Kapital ausgestattet, die Unternehmen können auf das umfangreiche Branchen-Knowhow und das Netzwerk der NEON EQUITY AG zugreifen. Der Beteiligungsfokus liegt auf kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die in den Sektoren Immobilien, Consulting oder Technologie tätig sind. Grundsätzlich sollen die Portfoliokandidaten eine gute Entwicklungsmöglichkeit aufweisen und sich perspektivisch zu einem IPO-Kandidaten entwickeln lassen.



Trotz des erst kürzlich erfolgten Börsendebuts verfügt die Gesellschaft bereits über eine mehrjährige Unternehmenshistorie. Seit der Gründung im Jahr 2012 hat die NEON EQUITY AG unterschiedliche Beteiligungen erworben und diese zum Teil oder vollständig wieder veräußert. Insgesamt wurden dabei Exit-Transaktionen in Höhe von 645,54 Mio. EUR vorgenommen, was die Gesellschaft in die Lage versetzt hatte, stets positive Ergebnisniveaus vorzuweisen.



Dies gilt auch für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022, in dem Gesamterträge in Höhe von 17,45 Mio. EUR (VJ: 11,89 Mio. EUR) erwirtschaftet wurden. Hier spielt das Veräußerungsergebnis von Aktien der publity und der PREOS eine wichtige Rolle sowie auch Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen. Darüber hinaus wurden Zinserträge im Zusammenhang mit gehaltenen publity-Anleihen erwirtschaftet. Auf Basis der gestiegenen Erträge wurde ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheres Nachsteuerergebnis in Höhe von 11,98 Mio. EUR (VJ: 6,72 Mio. EUR) erwirtschaftet.



Da in der Unternehmenshistorie stets eine Gewinnthesaurierung stattgefunden hat, weist die NEON EQUITY AG per 31.12.2022 ein hohes Eigenkapital in Höhe von 245,47 Mio. EUR auf, einhergehend mit einer hohen EK-Quote von 98,9 %. Die Aktivseite setzt sich vornehmlich aus gehaltenen Aktien an der publity AG und der Preos AG sowie aus gehaltenen publity-Anleihen zusammen. Da die NEON EQUITY AG nach HGB-Prinzipien bilanziert, findet eine Bilanzierung nach dem Niederstwertprinzip und nicht nach einem Marktwertansatz statt.

Für die kommenden Geschäftsjahre rechnen wir mit einem Ausbau des Beteiligungsportfolios und unterstellen zudem einen Anstieg der Beratermandate. Ein wesentlicher Aspekt in unseren Prognosen ist die Fähigkeit der Gesellschaft, entwicklungsfähige Portfoliokandidaten zu identifizieren, zu gewinnen und diese dann auch kapitalmarktfähig zu entwickeln. Dann lassen sich mögliche Exit-Erlöse erzielen. Im laufenden Geschäftsjahr sollten mit dem Verkauf von publity-Aktien nennenswerte Erlöse erwirtschaftet werden, bevor in den darauffolgenden Jahren neue Investitionen für einen starken Umsatz- und Ergebnisanstieg sorgen sollten.

Wir haben den fairen Wert der NEON EQUITY AG im Rahmen eines NAV-Modells und eines DCF-Modells ermittelt. Im Mittelwert liegt der von uns ermittelte faire Unternehmenswert bei 430,78 Mio. EUR, was einem fairen Wert je Aktie von 10,76 EUR entspricht. Wir vergeben das Rating KAUFEN.



°