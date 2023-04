Die Investmenttochter der Allianz will ihre Anteile an der Neobank N26 verkaufen - und legt dabei eine dramatisch geschrumpfte Bewertung zugrunde. In den vergangenen zwei Jahren hat die Beteiligung zwei Drittel ihres Wertes verloren. Der Ausstieg wäre ein schlechtes Signal für das Berliner Fintech. Der Allianz-Konzern will seine Beteiligung an der Berliner Neobank N26 loswerden. Wie die Financial Times berichtet, sucht der Versicherer Käufer für seine Anteile, die bei rund fünf Prozent liegen sollen. Dabei peilt er einen Erlös von mehr als 150 Millionen US-Dollar (137 Millionen Euro) ...

