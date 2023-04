Der erfahrene Vertriebsleiter bringt 30 Jahre Erfahrung mit, um ein erfolgreiches regionales Go-to-Market-Team aufzubauen und das Wachstum in der DACH-Region voranzutreiben

Red Sift, die führende Digital Resilience Platform, mit der Unternehmen Schwachstellen in ihrer Angriffsfläche erkennen, beheben und sichern können, gab heute die Ernennung von Peter Machat zum Vice President der DACH-Region mit sofortiger Wirkung bekannt. In seiner neuen Rolle wird Herr Machat für den Aufbau von EMEA Central und die Etablierung einer stärkeren Identität von Red Sift in dieser Region verantwortlich sein.

"Durch seinen nachweislichen Erfolg beim Aufbau von Vertriebsteams in der DACH-Region ist Herr Machat die erste Wahl für diese Position, da wir die Präsenz von Red Sift in dieser Region ausbauen wollen", so David Bennett, Chief Revenue Officer bei Red Sift. "Herr Machat wird von München aus mit seiner Erfahrung und seinem Verständnis für die Region die Kommunikation und den Aufbau von Beziehungen zu potenziellen DACH-Kunden maßgeblich verbessern, um unser Wachstum in diesem aufstrebenden Markt zu fördern."

Herr Machat verfügt über fast 30 Jahre praktische und technische Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Vertriebsteams in der DACH-Region. Vor seinem Wechsel zu Red Sift war Herr Machat Vice President of Central EMEA bei Ivanti, wo er sechs Vertriebsteams aufbaute und leitete, darunter Channel und Technical Manager. Außerdem war Herr Machat als Vice President für die Regionen DACH, Osteuropa und Naher Osten/Nordafrika für MobileIron tätig, bevor das Unternehmen 2020 von Ivanti übernommen wurde.

"Mein Ansatz beim Aufbau einer Unternehmenspräsenz in der Region besteht darin, die Start-up-Mentalität aus meiner Anfangszeit bei BlackBerry und MobileIron mit meinen Erfahrungen bei Global Playern wie BMW und Roche zu kombinieren", so Peter Machat, Vice President für die DACH-Region bei Red Sift. "Die DACH-Region ist reif für ein schnelles Wachstum und Red Sift ist bestens positioniert, um DACH-Organisationen zu unterstützen, ihre digitalen Resilienz-Strategien mit Red Sift im Zentrum zu entdecken und zu optimieren."

Die Ernennung erfolgt kurz nach der Übernahme von Hardenize Ende 2022 und der Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 54 Millionen $, mit der das Unternehmen seine globale Expansion und die Einführung der Plattform beschleunigen will.

Weitere Informationen über Red Sift und die Möglichkeit, eine kostenlose Analyse Ihrer Systemlandschaft anzufordern, finden Sie unter https://redsift.com/.

Über Red Sift

Die Digital Resilience Platform von Red Sift deckt die größten Schwachstellen über die gesamte Angriffsfläche hinweg auf. Durch die umfassende Absicherung des digitalen Fußabdrucks eines Unternehmens mittels erstklassiger Erkennungs- und Überwachungsfunktionen ermöglicht Red Sift es Anwendern, proaktiv Bedrohungen in E-Mail-, Domain-, Marken- und Netzwerkumgebungen aufzudecken. In Verbindung mit fortschrittlichen Behebungsfunktionen gibt Red Sift Unternehmen die nötigen Tools an die Hand, um Phishing zu unterbinden und die kontinuierliche Einhaltung von E-Mail- und Web-Sicherheitsprotokollen zu gewährleisten.

Red Sift ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika, Australien, Spanien und dem Vereinigten Königreich. Es verfügt über einen beeindruckenden Kundenstamm mit Kunden aus allen Branchen, darunter Domino's, ZoomInfo, Athletic Greens, Pipedrive und weltweit führende Anwaltskanzleien. Red Sift ist zudem ein vertrauenswürdiger Partner von Entrust, Microsoft und Validity, um nur einige zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter redsift.com.

