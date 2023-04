© Foto: Rafael Henrique - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Das Solar-Unternehmen Sunrun könnte seine jüngst erlittenen Verluste schon bald vergessen machen. KeyBanc sieht enorme Comeback-Qualitäten.

Seit Anfang des Jahres büßte die Aktie 22 Prozent ein, während der breite Aktienmarkt zulegte. Zu sehr machte dem US-amerikanischen Anbieter von Photovoltaiksystemen und Batteriespeicherprodukten die aggressive Zinspolitik der Notenbanken zu schaffen. Doch mit dem sich anbahnenden Ende der hohen Zinsen eröffnen sich wieder Chancen für die Aktie.

Die Analystin Sophie Karp stufte das Papier von "Sector Weight" auf "Overweight" hoch. Ihr Kursziel legte sie auf 27 US-Dollar fest. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von circa 30 Prozent. "Aktien von Solarfirmen für Privathaushalte, einschließlich Sunrun, haben sich seit Beginn des Zinserhöhungszyklus deutlich unterdurchschnittlich entwickelt, und wir erkennen an, dass die Aktien seit einiger Zeit sichtbar billig sind. Wir sind jedoch der Meinung, dass man das Schlimmste aus dem Straffungszyklus hinter sich und die Talsohle erreicht haben sollte", so Karp in einer Kundenmitteilung.

Zudem traut Karp dem Unternehmen zu, seine Marktanteile im Land auszubauen sowie seine Installationskapazität zwischen zehn und 15 Prozent im Geschäftsjahr 2023 zu steigern. Ein weiteres Argument, das für die Solar-Aktie spreche, sei die unterschätzte Preissetzungsmacht, über die das Unternehmen verfüge. Allerdings spiele diese bei den zurzeit hohen Kreditkosten eine untergeordnete Rolle.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion