NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 50 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Dynamik der Ergebnisentwicklung werde vom Markt derzeit unterschätzt, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ausführungen zur Strategie im vierten Quartal sollten die Bewertung des Bereichs Erneuerbare Energien ins Rampenlicht rücken. Dieser sei im Vergleich zu den Wettbewerbern günstig./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 17:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 00:45 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007037129