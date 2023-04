NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach Umsatz- und Auftragszahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Analyst Janardan Menon wies in einer ersten Einschätzung am Mittwoch daraufhin, dass die neuen Aufträge von 6,3 Milliarden Euro im Schlussquartal 2022 auf 3,8 Milliarden Euro zurückgegangen seien. Das sei der negative Aspekt der allgemein deutlich besser als erwartet ausgefallenen Zahlen zu den Umsätzen und der Bruttomarge. Zudem belaufe sich der Auftragsbestand immer noch auf das Doppelte des jährlichen Umsatzes./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 02:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 02:11 / ET

NL0010273215