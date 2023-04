Ein KI-generierter Drake-Song ist am Wochenende viral gegangen. Der Fall stellt die Musikindustrie vor die große Frage, wie sie künftig mit künstlicher Intelligenz umgehen will. Es gibt einen neuen Drake-Song featuring The Weeknd namens "Heart on My Sleeve". Er stammt allerdings nicht wirklich von Drake und The Weeknd, sondern von einer künstlichen Intelligenz (KI) und wurde vor wenigen Tagen vom Tiktoker Ghostwriter977 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...