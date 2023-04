Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4199/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/45 geht es vor allem um den Weltfondstag, ich zitiere VÖIG-Präsident Heinz Bednar (er ist auch EAM-Chef) und seine Kollegin Gabriela Tinti . Am Ende der Folge geht es um einen vielleicht neuen KESt-Anlauf. News gibt es zu Marinomed, Frequentis, Andritz, LinkedIn-Ranking, unsere alten CEO/CFO-Awards, und Research zu UBM, Palfinger und Bawag. Heinz Bednar im Börsenradio: https://audio-cd.at/page/playlist/3777 Gabriela Tinti im Börsepeople-Podcast ....

