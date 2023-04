NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Netflix nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der Streamingdienst habe im ersten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Entwicklung der Nutzerkonten sei trotz des Verbots zur Teilung von Zugangs-Passwörtern in weiteren Märkten hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Derweil habe Netflix das Jahresziel für den Barmittelzufluss aufgrund geringerer Investitionen in Inhalte angehoben, was für viele langfristig orientierte Anlege neben der Umsatzentwicklung wichtig sei. Auf dem aktuellen Kursniveau überwögen die Risiken aber die Chancen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 00:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

