ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Netflix nach Quartalszahlen des Streamingdienstes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 331 US-Dollar belassen. Sowohl der Umsatz als auch die Nutzerkontenentwicklung lägen knapp unter den Erwartungen, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem lägen die Jahresziele für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) unter seinen Schätzungen, obwohl letzteres zum Jahresauftakt moderat positiv überrascht habe. Der freie Barmittelzufluss sei im ersten Quartal sogar deutlich besser als erwartet ausgefallen. Eine Beschleunigung der Umsatzdynamik werde wohl erst im dritten Quartal einsetzen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 04:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US64110L1061