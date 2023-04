NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen des Streamingdienstes von 415 auf 405 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz erfülle trotz der ein wenig enttäuschenden Nutzerkontenentwicklung die Erwartungen, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis und vor allem der freie Barmittelzufluss hätten derweil positiv überrascht. Zudem zeigten die geplanten Investitionen in neue Inhalte, dass es Netflix mit der Eindämmung der Ausgaben offenbar ernst meine./gl/mis



