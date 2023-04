Die kurz- und langfristigen weltweiten Einflüsse des Unternehmens auf Nachhaltigkeit sind in verifizierten Netto-null-Zielen verankert

Milliken Company, ein diversifiziertes weltweit aktives Fertigungsunternehmen, hat heute die fünfte Ausgabe seines jährlichen Nachhaltigkeitsberichts "For HumanKind" veröffentlicht. Der Bericht zeichnet Millikens Fortschritte im Erreichen seiner Nachhaltigkeitsziele für 2025 nach, die es ursprünglich 2019 festgelegt hat und liefert erste Ausgangsdaten für seine Netto-null-Ziele, die 2022 formell verifiziert wurden. Der Bericht zeigt, wie Nachhaltigkeit sich heute auf Millikens Geschäft auswirkt und wie diese auch für die Zukunft des Unternehmens zentrale Bedeutung hat.

Millikens Bekanntgabe seiner kurz- und langfristigen Ziele, bis 2050 eine Bilanz von "netto null" zu erreichen, hat den Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens eine neue Dimension gegeben. Milliken ist eine der ersten 50 Firmen weltweit und die erste in South Carolina, die nach wissenschaftlich basierten Zielen arbeiten, die von der "Science Based Targets initiative" (SBTi) genehmigt wurden einer Initiative, die von den Vereinten Nationen unterstützt wird. Diese Ziele ergänzen zwölf weitere Nachhaltigkeitsziele, die Milliken aus dem Blickwinkel menschlichen Nutzens und der Wissenschaft zur Orientierung für seine Arbeit mit seinen Mitarbeitern, seinen Produkten und dem Planeten aufgestellt hat.

"Es ist inspirierend, zu beobachten, was wir in nur wenigen Jahren erreicht haben. Wir wissen, dass wir diesen Fortschritt fortsetzen können, wenn wir unsere Mitarbeiter, Aktionäre, Partner und Kunden dafür gewinnen, Teil der Lösung für die drängendsten Herausforderungen der Welt zu sein darunter für den Klimawandel", so Millikens President und CEO Halsey Cook. "Unsere Arbeit ist noch lange nicht zu Ende. Und wir wissen, dass der Schlüssel zum Beschleunigen der Innovation, die nicht nur uns, sondern der Menschheit im Ganzen zum Erfolg verhelfen wird, Teamarbeit heißt."

Ebenfalls 2022 kündigte Milliken an, dass es bei Fasern und Beschichtungen in seinem Textilportfolio PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) allmählich auslaufen lassen wollte, und dieser Ausstieg wurde im Dezember 2022 abgeschlossen. Im Einklang mit seinem Engagement für End-of-Life-Lösungen für Kunststoffe investierte Millikens Unternehmensstiftung die Milliken Company Charitable Foundation in das Center for Sustainable Behavior and Impact der Organisation "The Recycling Partnership", das greifbare Lösungen zur Steigerung der Recyclingquoten in US-Haushalten anbietet. Die Diversität in Millikens US-Managementteam ist seit 2018 um 10 Prozent gestiegen, was nun 36 Prozent Geschlechterdiversität und 17 Prozent rassischer/ethnischer Diversität widerspiegelt. Bemerkenswert ist auch, dass Milliken dieses Jahr in seinen Betrieben das Ziel einer 25-prozentigen Verringerung der indexierten Treibhausgasemissionen erreicht hat und sich nun auf eine noch stärkere Verringerung der Treibhausgasemissionen entsprechend seinen Netto-null-Zielen konzentrieren wird.

"Wie die Verlagerung von unserem Treibhausgasemissionen-Ziel zu den ganzheitlicheren Netto-null-Zielen zeigt, entwickeln sich unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit immer weiter", fügt Millikens Senior Vice President und General Counsel Kasel Knight hinzu. "Wir sind stolz darauf, was wir 2022 erreicht haben, und zuversichtlich, dass wir unsere Bemühungen mit neuen Möglichkeiten noch weiter verbessern werden, um unser Ziel zu verwirklichen, die Welt für kommende Generationen positiv zu beeinflussen."

Millikens Nachhaltigkeitsbericht für 2022 ist unter milliken.com/sustainability abrufbar zusammen mit weiteren Ressourcen zum Thema "Netto null" und Berichten aus den Vorjahren.

