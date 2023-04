NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore auf "Overweight" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Analyst Dominic O'Kane rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass der Rohstoffhändler und Bergbaukonzern den Teck-Aktionären noch in dieser Woche eine überarbeitete und verbesserten Übernahmeofferte unterbreiten dürfte. Glencore dürfte in der Lage sein, für den kanadischen Bergbaukonzern Teck ein Angebot von 70 kanadischen Dollar je Aktie vorzulegen, was Teck mit rund 27,5 Milliarden US-Dollar bewerten würde./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 07:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 08:00 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: JE00B4T3BW64