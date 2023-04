Das Technologieunternehmen für Frachtbeförderung Einride tritt in den britischen Markt ein und erschließt widerstandsfähigen, kostengünstigen und dekarbonisierten Gütertransport im ganzen Land.

Zusammen mit der PepsiCo-Marke Walkers soll ein erster Einsatz des elektrischen und digitalen Angebots von Einride mehr als 750.000 Meilen abdecken, die bisher mit fossilen Brennstoffen bedient wurden, was einer Reduzierung der CO2-Emissionen um 1.600 Tonnen über drei Jahre entspricht.

Das Frachtbeförderungsnetz von Einride beginnt in den Midlands und entfaltet sich über die verkehrsreichsten Autobahnen Großbritanniens, um die bedeutenden Großstädte London, Sheffield, Manchester, Birmingham und Bristol miteinander zu verbinden und das Land auf die Überholspur zu Netto-Null zu führen.

Einride, ein Frachtbeförderungsunternehmen, das digitale, elektrische und autonome Technologie bereitstellt, meldete heute die Ausdehnung seines Betriebs nach Großbritannien. Dies ist ein richtungweisender Augenblick für das Vereinigte Königreich, wo jedes Jahr rund 1,4 Milliarden Tonnen Güter mit Lkws transportiert werden und wo der Straßengüterverkehr für mehr als 20 Prozent der inländischen Kohlenstoffemissionen verantwortlich ist. Das britische Verkehrsministerium ist derzeit bestrebt, eine nachhaltige Zukunft des Güterverkehrs aufzubauen, wo Güter auf kosteneffiziente, zuverlässige, widerstandsfähige, nahtlose Weise und ohne Kohlenstoffemissionen (Netto-Null) befördert werden eine Vision, die von Einride geteilt wird.

Großbritannien auf die Überholspur zum Ziel Netto-Null bringen

Über ein Ökosystem von Produkten, darunter die intelligente Plattform Einride Saga, elektrische und autonome Fuhrparks, eine Ladeinfrastruktur und Konnektivitätsnetzwerke, wird Einride eine neue und nachhaltige lückenlose Straßenverkehrslösung für den Gütertransport in Großbritannien bereitstellen. Mit diesen Technologien etabliert Einride ein regionales Frachttransportnetz entlang den Autobahnen M1, M5 und M6 zwischen den bedeutenden Großstädten London, Sheffield, Manchester, Birmingham und Bristol. Der Ausgangspunkt befindet sich im "goldenen Logistikdreieck" in den Midlands, im Radius einer vierstündigen Fahrt von 90 Prozent der britischen Bevölkerung, wo auch ein erheblicher Anteil der Logistik- und Lagerstätten des Landes angesiedelt ist.

"Großbritannien stand schon immer an der vordersten Front der Transportgeschichte. Die effiziente und innovative Beförderung von Gütern war stets ein integraler Bestandteil von Wachstum und Wohlstand im Vereinigten Königreich und die Briten waren Pioniere bei Eisenbahn- und Kanalnetzen", erklärte Robert Falck, Gründer und CEO von Einride. "Es ist uns eine Ehre, hier zu sein und mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, um Großbritannien wiederum als Verkehrspionier zu etablieren und letzten Endes dem Land zu helfen, seine Netto-Null-Zielsetzungen zu erreichen."

Erste kommerzielle Partnerschaft mit der PepsiCo-Marke Walkers

Der erste kommerzielle Partner von Einride in Großbritannien, PepsiCo, plant einen ersten Einsatz mit den vernetzten Elektrolastwagen von Einride zwischen seinen Walkers-Produktionsstätten in Leicester und Coventry. Im Verlauf der dreijährigen Partnerschaft wird die von der intelligenten Einride-Plattform Saga betriebene Lkw-Flotte mehr als 750.000 Meilen abdecken, die bisher mit fossilen Brennstoffen versorgt wurden, was einer Verringerung der CO2-Emissionen um mehr als 1.600 Tonnen entspricht.

"Bei PepsiCo sind wir fest entschlossen, die Umweltbilanz unserer Geschäftstätigkeit zu verringern und bis 2040 im Rahmen unserer PepsiCo Positive Agenda unser Ziel von Netto-Null-Emissionen zu erreichen", so Archana Jagannathan, Head of Sustainability, PepsiCo UK. "Unsere Partnerschaft mit Einride ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt in Richtung auf diese Ambition, der uns behilflich sein wird, sinnvollen Fortschritt im nachhaltigen Transport zu fördern. Mit diesem ersten Einsatz freuen wir uns auf ein besseres Verständnis der potenziellen Rolle, die Elektrolaster in unserem Transportbetrieb spielen können."

Netzwerke beschleunigen Zugang zur Elektrifizierung

Wie auch in anderen Märkten wird das britische Frachtökosystem von Einride auf einem Netz betrieben, das mittels der Einride Saga-Plattform geplant, optimiert und überwacht wird. Das Netzkonzept vereinfacht die Frachtverwaltung über lange Strecken und beseitigt Ineffizienzen, die ansonsten in der Branche typisch sind. Intelligente Übergabe bedeutet, dass die Frachtlieferung nicht durch Batterieaufladung oder Fahrerwechsel verzögert wird. Einride übernimmt die Gesamtverantwortung für alle logistischen Berührungspunkte von der intelligenten Software bis hin zu einer zuverlässigen Ladeinfrastruktur und Instandhaltungsdiensten, um einen durchgängigen und hochwertigen Service bereitzustellen.

Einride plant die Errichtung eines gewaltigen Netzwerks von Partnerunternehmen, wenn es seinen Betrieb in Großbritannien und Irland weiter ausdehnt, um weitere Spediteure und Betreiber miteinander zu verbinden, was die kostengünstige Skalierung des Netzwerks zusammen mit weiteren Emissionseinsparungen ermöglichen wird. Wenn eine kritische Masse des Transportvolumens erreicht ist, wird die Ausdehnung des Netzes durch die von Einride Saga bereitgestellte Algorithmusoptimierung weiter unterstützt. Hinzu kommt dann auch die Einführung autonomer Technologien unter menschlicher Aufsicht, wie etwa kabinenlose Schwerlaster von Einride, die von einem Fernbediener überwacht werden.

Der heutige Marktauftritt folgt auf die Betriebsaufnahme von Einride in Deutschland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Norwegen im Jahr 2022. Das Unternehmen ist der führende Betreiber von Elektroschwerlastern in Schweden und den USA und betreibt in seinen Märkten Fuhrparks für Industrieriesen wie Maersk, AB InBev, Lidl und GE Appliances, eine Haier-Tochter. Seit der Elektrifizierung ihres Straßengüterverkehrs mit Einride haben Partnerunternehmen eine bis zu 95-prozentige Abnahme ihrer CO2-Emissionen beobachtet, ohne ihre kostenbedingte Konkurrenzfähigkeit zu verlieren.

Über Einride

Einride konzipiert, entwickelt und nutzt Technologien für die Frachtbeförderung. Durch den Aufbau von Netzen auf der Basis eines ersten Ökosystems seiner Art der intelligenten Plattform Einride Saga, elektrischen und autonomen Fuhrparks, einer Ladeinfrastruktur und Konnektivitätsnetzwerken wird eine Zukunft des widerstandsfähigen, kostengünstigen Transports erschlossen. Einride wurde 2016 gegründet und war das erste Unternehmen weltweit, das 2019 mit dem Einsatz eines autonomen Elektrofahrzeugs auf öffentlichen Straßen unterwegs war. Im Jahr 2022 war es das erste Unternehmen, das die Genehmigung für den Betrieb seines Fahrzeugs auf einer öffentlichen Straße in den USA erhielt. Weitere Informationen finden Sie unter einride.tech.

