wikifolio Gründer Andreas Kern spricht mit dem Börsenradio über die Rückkehr der Zinsen und die Bedeutung für Anleger, den Hype rund um Künstliche Intelligenz und mögliche Investmentchancen und natürlich über das, was die wikifolio Trader aktuell tun und spannend finden. Quelle: wikifolio.com Servus, Zinsen! Was ändert das für den Anleger? wikifolio Gründer Andreas Kern erklärt, warum sich Anleger beim Blick auf Tagesgeldkonto und Co. ein stückweit täuschen lassen und warum langfristig der beste Schritt ist, in Aktien zu gehen. "Anleger werden Opfer der eigenen Psyche", so Kern. Was das bedeutet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...